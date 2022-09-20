Yiyecek arayan domuz sürüsü böyle görüntülendi Güncel Haberler Yiyecek arayan domuz sürüsü böyle görüntülendi Kars'ta yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. Yiyecek arayan domuz sürüsü böyle görüntülendi KARS - Kars'ta yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ve yol kenarına kadar gelen domuz sürüsü aracıyla seyreden Faruk Erdoğdu, tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi. Sarıkamış-Selim karayolunda aracıyla seyir halinde bulunan Faruk Erdoğdu, yol kenarında domuz sürüsünü gördü. Cep telefonuyla o anları kaydeden Erdoğdu'yu fark eden domuzlar kaçmaya başladı. Bir süre kaçan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar ise an be an kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kars Güncel Haberler

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