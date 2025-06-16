Yiyecek Arayan Ayı ve Sincaplar Kamerada

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yiyecek arayan bir boz ayı ve sincapların görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi. Tarihi dokular arasında yiyecek arayan hayvanların bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yiyecek arayan ayı ve sincaplar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yiyecek arayan ayı ve sincaplar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Safranbolu ilçesinde tarihi konakların bulunduğu eski çarşı bölgesinde yiyecek ararken görüntülenen sincapların güzellikleri ile yine Sarıçiçek bölgesinde yiyecek arayan boz ayı cep telefonu kameralarına yansıdı. Tarihi dokuların arasında etrafta yiyecek arayan sincapların görüntüleri ile ormanlık alanda çekilen boz ayı görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel
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