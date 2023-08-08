Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri Yenilenmeli

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül'e kadar yenilenebileceğini duyurdu. Ruhsatnamelerini yenilemeyenler hakkında yasal işlem uygulanacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül'e kadar yenilenebileceğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2023'e kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2023'ten itibaren geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır."