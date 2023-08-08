Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri Yenilenmeli
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül'e kadar yenilenebileceğini duyurdu. Ruhsatnamelerini yenilemeyenler hakkında yasal işlem uygulanacak.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül'e kadar yenilenebileceğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2023'e kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2023'ten itibaren geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır."
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel