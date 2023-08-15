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Yivsiz tüfek ruhsatnameleri için son tarih Eylül 2023

Güncel Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşları uyararak, ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini belirtti. Yenilemeyen kişilerin ruhsatnameleri geçersiz sayılacak ve yasal işlem uygulanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşları uyararak, ruhsatnamelerini yenilemelerini konusunda son tarihin Eylül 2023 olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01.09.2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yeniletmeleri gerekmekte olup yeniletmeyen kişilerin ruhsatnameleri 01.09.2023 tarihinden sonra geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Eylül Güncel Haberler

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