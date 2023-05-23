Yırtıcı hayvanlar seralarda hasara yol açtı

AMASYA Amasya'nın Aksalur köyünde çakal olduğu tahmin edilen yırtıcı hayvanlar sebze ekili seralarda hasara yol açtı. Zararlarının her geçen gün artmasından dert yanan köylüler silahla vurup canlarına kıymak istemedikleri çakallar için doğaya et parçaları bıraktı. Önlemlerin sonuçsuz kalması üzerine yetkililerden yardım istendiği köyde fotokapanlar kurulacak.

"Koyduğumuz etleri yediler. Sonra yine seralara saldırdılar"

İki ay önce ektikleri salatalıkların hasadına başlayan çiftçilerin seralarına yırtıcı hayvanlar dadandı. Uluma sesinden çakal olduğu tahmin edilen yırtıcı hayvanlar ürünleri ısırıp parçaladı. Alarm zili takıp, tel çekmeleri ve korkulukları yenilemelerine rağmen alınan önlemlerin yetersiz kaldığını belirten genç çiftçi Şeref Ürker, "Salatalıklarımıza zarar vermemeleri için et parçaları koyduk. Etleri yediler. Sonra yine seralara saldırdılar. 5,6 tane olduklarını gördüm. Korkuyoruz" dedi.

"Canlarına kıymayı düşünmüyoruz. Ama ürün kaybımız çok"

Seralarının olduğu bölgede her gece kol gezen bu canlılara zarar vermek istemediklerini anlatan Onur Ürker de "Devlet büyüklerinden çare bulmalarını istiyoruz. O hayvanları öldürmek, canlarına kıymayı asla düşünmüyoruz. Ama ürün kaybımız çok" diye konuştu.

Köy genelindeki seralarda yırtıcı hayvan saldırılarının olduğuna dikkat çeken köy muhtarı Ahmet Şilli ise "Durumu yetkililere ilettik. Foto kapanlar kurulacak. Biz çakal diye tahmin ediyoruz. Ama tilki de olabilir. Bölgede 3,5 sene öncesine kadar çakal görmemiştim. Ama popülasyonu yoğunlaşmış olabilir" şeklinde konuştu.