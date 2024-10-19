Üye Girişi
Haberler

Yıpranan Türk Bayrağını Öpen Çocuğa Polis Ekiplerinden Hediye

Yıpranan Türk Bayrağını Öpen Çocuğa Polis Ekiplerinden Hediye
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan 12 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından yeni bir bayrakla ödüllendirildi. Emniyet personeli, çocuğun bayrağa gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

KAYSERİ'de, yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan 12 yaşındaki çocuğa polis ekipleri tarafından bayrak hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evin bahçesinde yer alan direkteki Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İncelenen kamera görüntüleri kapsamında, 12 yaşında bir çocuğun yıpranan bayrağı öpüp, yanında götürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, bayrağı yıpranan vatandaş ve yıpranan bayrağı öpüp yanında götüren ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşarak, bayrak hediye etti. Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz" diyerek, öpüp alnına koyduğu bayrağı çocuğa teslim etti. Kendisine hediye edilen bayrağı öpüp, alnına koyarak teslim alan çocuk ise polis ekipleri ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Güvenlik Kayseri Güncel Yaşam Çocuk Polis

Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katilleri etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.