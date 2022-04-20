Yine üstgeçitleri hedef aldılar

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansörlü-yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri zaman zaman tahrip ediliyor. Özellikle dezavantajlı gruplar için hayati öneme sahip asansör ve yürüyen merdivenler, verilen zararlar nedeniyle çalışamaz hale geliyor.

BÜYÜKŞEHİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Son olarak İzmit ve Çayırova'daki iki üst geçitte bulunan asansörlere zarar verilerek vatandaşın kullanımının önüne geçildi. Asansörlere zarar verenler hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulundu.

DIŞ TESİSAT KOPARILDI

Çayırova Yenimahalle Yaya Köprüsü'nün güney asansör üst kat dış tesisatı koparılarak çalışmaz hale getirildi. Tesisat ve bağlantı soketi değişecek olan asansörün tekrar çalışması için Büyükşehir ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.İzmit Adnan Menderes Yaya Köprüsü'nün Ankara yönüne bakan orta asansör ise bir vatandaş tarafından boyanmış.

UFAK HASARLARIN GİDERİLMESİ AYLARI BULABİLİYOR

Asansör ya da yürüyen merdivenlerin küçük parçalarına zarar verilmesi dahi sistemin devre dışı kalmasına yetebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi anında müdahale ederek hizmete almaya çalışıyor ancak asansör ve yürüyen merdivenlerin tekrardan faaliyete geçebilmesi haftaları hatta ayları bulabiliyor.

ÇALIŞAN MERDİVENLER DURDURULUYOR

Diğer yandan yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna gereksiz yere basılması sonucu merdivenler duruyor. Vatandaşlar yürüyen merdivenlerin arızalı olduğunu düşünerek Büyükşehir'e şikâyet ediyor.

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