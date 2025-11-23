Yinchuan Kayak Merkezleri Kış Sezonuna Hazırlanıyor

YİNCHUAN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinchuan kentinde gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kentteki kayak merkezleri yaklaşan buz ve kar turizmi sezonuna hazırlanıyor. Tesislerde kar pistlerinin hazırlanması, ekipman ayarlamaları ve suni kar üretimi gibi çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Yinchuan, bu yıl kış döneminde kültür ve turizm harcamalarını canlandırmak amacıyla buz ve kar temalı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.