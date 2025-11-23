Haberler

Yinchuan Kayak Merkezleri Kış Sezonuna Hazırlanıyor

Güncelleme:
Çin'in Yinchuan kentindeki kayak merkezleri, yaklaşan kış sezonu için kar pistlerinin hazırlanması ve suni kar üretimi gibi çalışmalara hız verdi. Bölge, buz ve kar temalı etkinliklerle kültür ve turizm harcamalarını artırmayı hedefliyor.

YİNCHUAN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinchuan kentinde gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kentteki kayak merkezleri yaklaşan buz ve kar turizmi sezonuna hazırlanıyor. Tesislerde kar pistlerinin hazırlanması, ekipman ayarlamaları ve suni kar üretimi gibi çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Yinchuan, bu yıl kış döneminde kültür ve turizm harcamalarını canlandırmak amacıyla buz ve kar temalı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
