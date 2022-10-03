Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Güncel Haberler

Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği ile 8 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği ile 8 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, Nuri Asan Tesislerinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular farklı çalışmalar yaptı.

Samsunspor, hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Gençlerbirliği Samsunspor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title