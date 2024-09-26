Yılmazlar Suç Örgütü Çökertildi: 14 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ide gerçekleştirilen 'Kuyu-29 Operasyonu'nda 'Yılmazlar' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-29 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere baskı ve cebir kullanarak, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Nitelikli yağma' suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.