Yılmaz Tunç'tan "Süreç" Açıklaması: Tavsiyeler ve Raporlar Hazırlanacak, Yasama Gerektiren Adımlar Atılacak

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Devletimizin tüm kurumları büyük bir koordinasyon içinde bu süreci yürüttü. Meclis'te kurulan komisyon da toplumun her kesimini şehit ailelerinden insan hakları örgütlerine kadar dinleyerek çok değerli bir müktesebat oluştu. Bu doğrultuda tavsiyeler ve raporlar hazırlanacak, yasama gerektiren adımlar atılacak. Bu süreci istemeyenler, terörün yeniden Türkiye'yi huzursuz etmesini isteyenler, Türkiye'nin gelişmesinin önünde terörü görmek isteyen düşmanları da boş durmaz. Ona yönelik tedbirleri almak lazım. Silahların yeniden ele alınmaması için gerekli tedbirleri almak lazım." dedi.

TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"DEM Parti'den zaman zaman ziyaret talepleri oluyor. DEM Parti milletvekilleri ve süreçle ilgili görevlendirilen komisyon üyeleri ziyaretler yapıyor. Partili milletvekilleri talep ettiğinde bu ziyaretler karşılanıyor; bugüne kadar da pek çok ziyaret gerçekleşti. Bundan sonrasında ise komisyonun vereceği kararlar belirleyici olacak. Bu, Meclis Başkanımızın öncülüğünde, Meclis'te kurulan "Terörsüz Türkiye" sürecinin kalıcı hale gelmesi için oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu'nun yetkisindedir. Dolayısıyla şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Ancak partilerin kendi talepleri doğrultusunda ve milletvekillerinin zaman zaman gerçekleştirdiği ziyaretler devam ediyor.

Burada önemli olan bu sürecin kalıcı hale gelmesi ve kesintiye uğramamasıdır. Çünkü milletimiz büyük bir beklenti içerisinde. 'Terörsüz Türkiye' sürecine kolay gelinmedi. 41 yıllık terörle mücadelemiz, trilyonlarca liralık ekonomik kaybımız var. Binlerce askerimiz, polisimiz, sivillerimiz şehit oldu. Büyük kayıplar yaşadık. Türkiye Yüzyılı'nda bu kayıpları bir daha yaşamamak için büyük bir kararlılığımız var. Son bir yılda da Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı 'Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançeri çıkaralım, fitneyi ortadan kaldıralım, terörü bitirelim' çağrısı, ardından Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı tarihi çağrı ve İmralı'dan gelen açıklamalarla birlikte, terör örgütünün silah bırakma süreci hız kazandı.

"Devletimizin tüm kurumları büyük bir koordinasyon içinde bu süreci yürüttü"

Devletimizin tüm kurumları büyük bir koordinasyon içinde bu süreci yürüttü. Meclis'te kurulan komisyon da toplumun her kesimini şehit ailelerinden insan hakları örgütlerine kadar dinleyerek çok değerli bir müktesebat oluştu. Bu doğrultuda tavsiyeler ve raporlar hazırlanacak, yasama gerektiren adımlar atılacak. Bu süreci istemeyenler, terörün yeniden Türkiye'yi huzursuz etmesini isteyenler, Türkiye'nin gelişmesinin önünde terörü görmek isteyen düşmanları da boş durmaz. Ona yönelik tedbirleri almak lazım. Silahların yeniden ele alınmaması için gerekli tedbirleri almak lazım."

"Hedefimiz kadınların davalarda örselenmemesi"

Boşanma davalarının hızlanması ve kadının mağdur edilmemesi için bir dizi görüş aldıklarını belirten Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Boşanma davalarının yüzde 60'ı kadınları mağdur ediyor. Bu nedenle dava süreçlerinin uzamaması, çocukların yargılama süreçlerinde örselenmemesi ve kadınların korunması büyük önem taşıyor. Boşanma davalarının maddi konulardan ayrılarak hızlıca sonuçlandırılması, mal paylaşımı ve tazminat gibi meselelerin ise ayrı davalarda görülmesi gerektiği yönünde akademisyenlerden de kanaat aldık. Zorunlu arabuluculuk konusu da tartışılıyor; ancak kadına yönelik şiddet davaları bu kapsam dışında tutulacak. Çünkü kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Hepimiz bu konuda hassasız. Hedefimiz kadınların davalarda örselenmemesi."

11. Yargı Paketi, toplumsal huzuru bozan suçlara karşı caydırıcı düzenlemeleri içerecek

11. Yargı Paketi ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi ise hukuk mevzuatıyla ilgili olacak." diyen Bakan Tunç, paketlerle yargılamaların hızlandırılması, davalarda yaşanan usul sorunlarının çözülmesi, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadelenin hedeflendiğini belirterek, yaklaşık 40 maddelik düzenleme taslağının milletvekillerinin değerlendirmesine sunulduğunu aktardı.

Bakan Tunç açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle 11. paket kapsamında toplumsal huzuru bozan suçlara karşı caydırıcı düzenlemeler öngörülüyor. Trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanalbahis/kumar, çocukların suçtan korunması, meskün mahalde silah atma gibi fiiller daha ağır şekilde cezalandırılacak. Örneğin trafikte yol kesenlere 1 ila 3 yıl, aracı başka yöne zorlayanlara 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası getirilecek. Düğünlerde veya kutlamalarda havaya ateş açanlara –yaralama ya da ölüm olmasa bile– kuru sıkı da dahil olmak üzere 3 ila 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bunlar öneri, toplumun ihtiaycı. Kısa süre içinde Meclis'te yasalaştığını umarız görürüz."