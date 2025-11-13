Yılmaz Tunç: Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet, Ailesine ve Orman Teşkilatımıza Sabır ve Başsağlığı Diliyorum

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." açıklaması yaptı.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakta 1 pilot şehit oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit pilot için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

