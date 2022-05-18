Yılmaz Erbek Apartmanı davasında  8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi - Haberler

İZMİR'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, 8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanının B bloğu da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Geçen duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltme yapılması durumunda binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın avukatları ise müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Sanık Mustafa Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, reddi heyet talebinin reddine, talebin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine ve avukatların mütalaa için istediği sürenin kabulüne karar vererek duruşmayı 15 Haziran tarihine erteledi.