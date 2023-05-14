Yılmaz Büyükerşen: "Seçimlerin Birinci Turda Biteceği İnancındayım, İkinci Tura Kalmayacak"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin, "Birinci turda bu işin biteceği inancındayım, ikinci tura kalmayacak. Bu, hepimize ders olacak. Seçimlerde sandıklara nasıl sahip çıkılacak, bunu yaşayarak gösteriyoruz" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin, "Birinci turda bu işin biteceği inancındayım, ikinci tura kalmayacak. Bu, hepimize ders olacak. Seçimlerde sandıklara nasıl sahip çıkılacak, bunu yaşayarak gösteriyoruz" dedi.

Yılmaz Büyükerşen, Millet İttifakı'nın Eskişehir'deki seçim ofisinde yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Büyükerşen, şunları söyledi:

"BU İŞİN İLK TURDA BİTECEĞİ İNANCINDAYIM"

"Mutlak surette cumhurbaşkanlığını ve parlamentoda ezici çoğunluğu kazanacağımıza dair aklımdaki düşünce giderek daha da arttı. Gayet açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın büyük bir sükunetle gayet emin bir şekilde açıklamaları oldu. Daha da açıklamaları olacak, bununla kalmayacak. Tabii birinci turda bu işin biteceği inancındayım, ikinci tura kalmayacak. Bu, hepimize ders olacak. Seçimlerde sandıklara nasıl sahip çıkılacak, bunu yaşayarak gösteriyoruz. Tabii saf taraflarımız da oldu geçmiş seçimlerde. Eğer geçmiş seçimlerde 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' lafları söylenip de onu duyan muhalefet partileri büroları kapatıp evlere gitmeseydi orada da belki seçim çoktan kazanmış olunacaktı.

"BU DA DEMOKRASİ ZAFERİ"

Vatandaşlara çağrımız; artık Türkiye'de özgürlükler, demokrasi, hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda ne gibi özlemler duyuyorlarsa o özlemleri gidereceğimiz döneme giriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda beş büyük savaşımız var. Bunlardan üç tanesi Eskişehir hudutları içerisindedir. Bu, dördüncü zaferi oluyor Eskişehir'in diye düşünüyorum. Bu da demokrasi zaferi. Çalışan herkesi kutluyorum."