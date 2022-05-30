Yılmaz Büyükerşen, Eskişehirleri Parklarda Özgürce Spor Yapmaya Davet Etti - Haberler

Eskişehir'de Türk Dünyası Kültür Vakfı'na ait olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan vatandaşların dün engellenmelerinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, parklarda spor etkinlikleri başlattı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, "Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz. Eskişehirliler olarak sizleri nefes aldığımız parklarımızda özgürce spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehirliler'i açık havada spor yapmanın keyfini yaşatacağı etkinlikler, 6 Haziran'da başlıyor.

Hafta içi 4 gün sabah 09.00-10.00 ile akşam 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak spor etkinlikleri, yaz mevsimi boyunca devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor antrenörleri tarafından yaptırılacak spor aktiviteleri Osmangazi Sahası, Kentpark, Uluönder Parkı, Büyük Park gibi çok sayıda parkta gerçekleştirilecek.

Eskişehir'deki parkların Eskişehirlilerin olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şu açıklamayı yaptı:

"Parklarımız her yaştan hemşehrimizin nefes aldığı, spor yaptığı, çocuklarıyla, sevdikleriyle mutlu olduğu yerlerdir. Açık havada spor yapmak isterseniz sabah ve akşam spor etkinliklerimize katılabilirsiniz. İster bireysel ister spor yapacağınız arkadaşlarınız ile birlikte istediğiniz parkta sporunuzu yapabilirsiniz. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz. Eskişehirliler olarak sizleri nefes aldığımız parklarımızda özgürce spor yapmaya davet ediyorum."

ANKA / Güncel