Yılmaz Akan'ın Şüpheli Ölümü: Ailesi Telefondaki Gizemin Peşinde

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 6 ay önce cesedi kıyıya vuran Yılmaz Akan'ın (55) şüpheli ölümüne ilişkin oğlu Ferhat Akan (29), babasının telefonunu açan kişinin bulunmasını talep etti. Yılmaz Akan'ın eşi Melek Akan (50) ise "6 aydır çözülemedi, cüzdan ve telefon bulunmadı. Bulunmasını istiyorum. Eşimin ölümündeki şüphelerin ortadan kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Canik ilçesinde yaşayan Melek Akan, 24 Mart'ta saat 22.00 sıralarında polis merkezine giderek, bir dönercide pide ustası olarak çalışan eşi Yılmaz Akan'dan haber alamadığını söyledi. Akan ifadesinde, "Eşim işe gidiyorum diye evden ayrıldı. Ancak daha sonra kendisinden haber alamadık. İş yerini aradım ama işe gitmediğini söylediler, her yere baktık ama bulamadık. Telefondan aradık ama başka biri açtı. Tekrar aradığımda da ulaşamadım" dedi. 25 Mart'ta saat 13.00 sıralarında yeniden polis merkezine giden Melek Akan ek ifade verdi. Buradaki ifadesinde de "Dün defalarca aradığımda telefonu, A.G. adında biri açtı. 'Kimsin' diye sorduğumda, telefondaki bana, 'Bu telefon benim' dedi ve kapattı. Telefonu sürekli çalıyor ama açan yok. Eşimin hayatından şüphe ediyorum" diye konuştu.

27 Mart'ta saat 12.00 sıralarında ise Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi sahil kısmında yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda yüzüstü yatan birini görünce polise ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin incelemesinde öldüğü anlaşılan kişinin Yılmaz Akan olduğu tespit edildi. Akan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Akan'ın üzerinde telefon ve cüzdan bulunamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, yaptığı araştırmada olayla bağlantılı olduğu belirtilen A.G. adında kişiye ulaşamadı. Otopsi raporunda, Akan'ın boğulduğu, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmadığı fakat alkollü olduğu tespit edildi. Savcı, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İncelemede, Akan'ın 24 Mart'ta saat 11.00 sıralarında Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Doğu Park'ın sahil kısmına doğru gittiği, koşarak yolun karşısına geçtiği, tramvay üst geçidinden yürüdükten sonra da bir daha herhangi bir güvenlik kamerasında görünmediği tespit edildi.

'TELEFONU AÇAN KİŞİ BULUNAMADI'

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, DHA'ya konuşan Yılmaz Akan'ın oğlu Ferhat Akan, "Telefon babamın üzerinde olsaydı, babamla beraber telefonun suya düşmesi gerekirdi. Belli ki vefatından önce telefona el konulmuş. Cüzdanı ve telefonuna birinin el koyduğunu düşünüyorum. Babamın ölüm sebebi intihar mı, kaza sonucu mu? Denize mi düştü yoksa ortada bir cinayet mi var? 6 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Bununla ilgili hiçbir delil bize sunulmadı. A.G. adli kişi de bulunamadı. Kendi açımızdan baş şüpheli o. Çünkü telefon kendisinde. Babamın telefonunun bataryası zayıf olmasına rağmen 32 saat boyunca telefonu açık kalmış. Normalde 5-6 saat açık kalabiliyor eski bir telefon. Bu telefonun şarj edildiği anlamına da geliyor. Bu da ayrı bir şüphe" dedi.

'ÖLÜM ŞEKLİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ'

Babasının otopsisinde alkol tespit edildiğini söyleyen Ferhat Akan, "Babam normalde alkol içen bir insan değil. Zaten bu olay, Ramazan ayında oldu. Babam, kaybından önceki gece annemle beraberdi. O süreçte içmiş olma ihtimali de yok. Doğupark'a giderken de yanında alkol taşımadığı güvenlik kameralarından belli. Alkolü, Doğupark mevkisinde aldığını düşünüyoruz. Orada satış yapılan bir yer de yok, muhtemelen biri getirdi. Babamın soruşturması başlayalı 6 ay oldu; bizim polise verdiğimiz deliller dışında ekstra bir delil elde edemedik. Sadece babamın Doğupark'a girişinin, geri çıkışının güvenlik kamerasının olmadığını biliyoruz. Bu süreçte orada ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ölüm şeklini öğrenmek istiyoruz. Eğer babamın ölümüne biri vesile olduysa, onun da tespit edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'İŞE GİTMEMİŞ'

Yılmaz Akan'ın eşi Melek Akan ise "Ameliyat geçirdim, hastanede 5 gün kaldım. Son gece eşim yanımda kaldı. Taburcu oldum, eve geldik. 10.30'da 'işe gidiyorum' diye gitti ama işe gitmemiş. Yılmaz'ın telefonunu aradım merak edip. Telefona A.G. diye biri cevap verdi. Bana, 'Telefon benim' dedi. Ben de şaşırdım. Sonra telefonu kapattım. Aradan çok uzun bir zaman geçti. 6 aydır çözülemedi, cüzdan ve telefon bulunmadı. Bulunmasını istiyorum. Avukatımız sürecin takipçisi olacak. Eşimin ölümündeki şüphelerin ortadan kaldırılmasını istiyorum" dedi.