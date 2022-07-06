Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte yıllık 1 milyon turist sayısını aştıklarını ve artık 2-3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Vali Okay Memiş, kent merkezine 94 kilometre mesafedeki, kırmızı toprağı ve jeolojik yapısıyla dikkati çeken UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peribacaları ile Adalı Göl'e, doğa tutkunları ve kurum müdürleriyle gezi düzenledi.

Peribacalarında Narman Belediyesinin organizasyonunda kahvaltı yapan grup, daha sonra vadi boyunca doğa yürüyüşü yaptı. At binip peribacaları bölgesinde yapılacak çalışmalar için gözlem yapan Vali Memiş, beraberindekilerle daha sonra off-road araçlarıyla Narman ilçesine bağlı Koyunören Mahallesi sınırlarında ormanlık alan içinde yer alan Adalı Göl'e çıktı.

Vali Memiş'in de off-road aracı kullandığı gezi sonrası, doğasıyla kendine hayran bırakan gölde Narman Kaymakamlığınca katılımcılara cağ kebabı ikram edildi.

Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla yapılan inceleme gezisi halayla son buldu.

Vali Memiş, gazetecilere, tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Narman Peribacaları'nı yeniden ziyaret ettiklerini, çok daha fazla ziyaretçiyi burada ağırlamak istediklerini söyledi.

Kentin turizm çeşitliliğini artırmak için sürekli bir arayış içinde olduklarını, ilçeye bağlı Koyunören Mahallesi sınırlarında ormanlık alan içinde yer alan ve vatandaşların Adalı Göl olarak adlandırdığı bölgeye ???????off-road araçlarıyla geldiklerini anlatan Memiş, "Kalabalık bir grupla off-road kulübümüzle geldik. Birçok vatandaşımızın ziyaret edebileceği bir şey olabilir mi bakmaya geldik. Gözlemliyoruz, bizzat kendim de geliyorum çünkü neticede bir harcama yapacağız ve kamu kaynağını harcarken de dikkatli olmak durumundayız. Muhteşem, olağanüstü güzellikte bir doğa var burada." dedi.

Bölgeyi trekking ve off-road tutkunlarının çok tercih ettiğine işaret eden Memiş, gezi ekibinin içerisinde kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Erzurum'daki otellerin genel müdürlerinin bulunduğunu belirtti.

Erzurum'un turizm potansiyelinin sürekli arttığına işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bugün Erzurum'da özellikle Palandöken Dağı'ndaki otellerimizin neredeyse tamamı yenilendi, standartlarını yükselttiler. 1 milyon turist hedefimizi çoktan aştık. Artık 2-3 milyona doğru gidiyoruz. Yatak kapasitemizi artırdık. 4 yeni 5 yıldızlı otel açıldı. Bunlar istihdam demek ve kente katma değer oluşturuyor. Biz vatandaşımızın emrindeyiz, vatandaşlarımıza ne şekilde hizmet edebilirsek onun derdindeyiz."

Vali Memiş, Erzurumluların yanında yurt içinden ve dışından tüm vatandaşları, Narman Peribacaları'nın ve Adalı Gölü'nün güzelliklerini görmeye davet etti.