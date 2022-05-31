Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı - Haberler

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle yapıyor.

Sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler arabalı treni seçerek yaklaşık 40 saatlik rahat bir yolculuk geçiriyor.

Genellikle okul çağında çocuğu olmayan veya emekli gurbetçiler, okulların kapanmasını beklemeden Türkiye'ye gelmeye başladı.

Avusturya'nın Villach kentinden iki gün önce 87 araç ve 136 yolcuyla hareket eden tren, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahında 1400 kilometrelik yolu kat ederek Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Tren gümrükteki işlemlerinin ardından Edirne Garı'na geldi. Gardaki işlemleri tamamlanan gurbetçiler araçlarını alarak memleketlerine hareket etti.

"Canım kurban bu vatana"

Arabalı treni kullanan Hasan Kerpiç, AA muhabirine, Avusturya'dan memleketi Ankara'ya yolculuk yaptığını söyledi.

Trenle rahat bir yolculuk geçirdiklerini ifade eden Kerpiç, "Topraklarımıza ayak bastık çok şükür. Hiçbir sorun yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza devam edip Ankara'ya gideceğim. Arabalı tren hem yakıt bakımından olsun hem de dinlenme bakımından olsun rahat." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Cemil Coşkun ise arabalı trenle yolculuk yapmanın keyifli olduğunu belirtti.

Trenden sonra kara yoluyla memleketi Sinop'a devam edeceğini bildiren Coşkun, Türkiye'ye gelirken 1990'dan bu yana tren ya da gemi yolculuğunu tercih ettiğini ifade etti.

Yolculardan Salih Kara da ana vatana kavuştuğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Memleketi Sivas'a gideceğini, öncesinde Selimiye'yi ziyaret edeceğini anlatan Kara, "Canım kurban olsun bu vatana. Edirne'de bir gece kalacağım. Selimiye Camisi'nin meydanı çok güzel olmuş duyduğuma göre. Namazımı kılıp Çanakkale Köprümüzden de geçerek Sivas'a memleketime gideceğim." dedi.