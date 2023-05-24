YILLIK İZİNLERİNİ SEÇİME GÖRE AYARLAYAN GURBETÇİLER, OYLARINI KAPIKULE'DE KULLANIYOR

CUMHURBAŞKANI Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, oy kullanmak için yıllık izinlerini erkene çekti. Kara yoluyla gelip Kapıkule'de oylarını kullanan gurbetçiler, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için oy verme işlemi, tüm sınır kapılarında olduğu gibi Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da geçen hafta cumartesi günü saat 08.00'de yeniden başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkış olmak üzere 2 peronda kurulan 2 sandığa, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda gurbetçi geliyor. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gelen gurbetçilerin oy kullanmak için izin tarihlerini öne çektiklerini öğrenildi.

'İZNİMİ SEÇİME GÖRE AYARLADIM'

Almanya'dan gelip Balıkesir'e giden Çetin Tekeli, tatilini seçime göre ayarladığını belirtti. Tekeli, "Yolculuğumuz çok güzeldi, şimdi oy kullanacağız. İznimi sandığa göre ayarladım. Normalde biraz daha geç çıkacaktık yola ama oylarımızı Türkiye'de kullanmak için erken çıktık. Orada da vatandaşlar, kalabalık olarak gidiyor oy kullanmaya. Kuyruklar caddeye kadar ulaşmış. Müthiş bir katılım var" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPMAK İÇİN GELDİK'

Hatice Tekeli de Türkiye'ye vatandaşlık görevlerini yapmak için geldiklerini söyledi. Tekeli, "Biz Türkiye'ye geldiğimizde birkaç ay kalıyoruz normalde. Gümrükte oyumuzu kullanmak için erken yola çıktık. Sandığa göre ayarladık tatilimizi. Şimdi de vatandaşlık görevimizi yapacağız. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'HEM İZNE HEM OY KULLANMAYA GELDİM'

Almanya'dan gelip Eskişehir'e giden Halil Üstün bu yıl hem Kurban Bayramı hem de seçim dolayısıyla erken geldiklerini söyledi. Üstün, "Biraz erken geldik bu sene. Berlin'den geliyorum. Ne de olsa Türkiye'ye gelecektim, bari oyumu da orada kullanayım dedim. Hem izne geldim hem de oy kullanmaya. Yollar şimdilik boş. Henüz izin zamanı olmadığı için kalabalık değil. Bizim gibi hem bayram hem de seçim için gelen çok var" ifadelerini kullandı.

'OY KULLANMAK BURADA NASİP OLDU'

Hollanda'dan gelerek memleketi Samsun'a giden Hızır Şen, "İlk turda orada oyumuzu kullandık. Katılım çok yüksekti. Bilhassa bizim yaşadığımız şehirde çok duyarlı insanlar. İznim bu tarihte olunca oy kullanmak da buraya nasip oldu. Seçim ülkemize hayırlı olsun" dedi.Hacer Şen de vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Benin neredeyse tüm ailem Hollanda'da ama yine de vatanımıza özlem duyuyoruz. Bayrağımızı gördüğümüzde duygulanıyoruz. Bugün de vatandaşlık görevimizi burada yerine getirdik, öyle denk geldi. İlkini orada kullanmıştık, ikinci tur burada nasip oldu" dedi. Almanya Berlin'den gelen İbrahim Özçelik, "Oyu Türkiye'de kullanmak nasip oldu. Çocuklarımla birlikte geldik bugün. Yurt dışında özellikle katılım çok fazla. Şu anda yollar çok sakin çünkü izin zamanı değil. Oyumu kullandığım için mutluyum" diye konuştu. (DHA)