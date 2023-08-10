Yıllık izindeki polis memuru evinin balkonundan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli tarafından vurularak öldürüldü

Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40) yıllık iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışan Uğurlu, şüpheli tarafından av tüfeğiyle omuz kısmından vurularak yaralandı.

Uğurlu, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.