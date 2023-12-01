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Yılkı atlarını kekle besledi

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Bolu'da bir vatandaş, At Yaylası'nda aracıyla seyir halindeyken karşılaştığı yılkı atlarını kekle besledi. O görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yılkı atlarını kekle besledi

BOLU - Bolu'da bir vatandaş, At Yaylası'nda aracıyla seyir halindeyken karşılaştığı yılkı atlarını kekle besledi. O görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Aracıyla seyir halinde olan Gökhan Bilen, Bolu'da yılkı atlarının bulunduğu bölge olarak bilinen At Yaylası mevkiinde yılkı atlarıyla karşılaştı. Bilen, bölgede atları görünce aracını yol kenarına park etti. Yılkı atlarını seslenerek yanına çağıran Gökhan Bilen, yanındaki keklerle atları besledi. Yılkı atları ise kekleri alabilmek için kafalarını otomobilin içerisine kadar soktu. Atların kekle beslendiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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