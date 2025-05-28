Yılkı Atları Yaylalarda Özgürce Dolaşıyor

Yılkı Atları Yaylalarda Özgürce Dolaşıyor
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Karabük'ün Yenice ilçesindeki yaylalarda sürüler halinde dolaşan yılkı atları, doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Fotoğrafçı Ramazan Akkaya, bu atların doğal döngü içinde yaşamalarını ve doğayla olan uyumunu aktardı.

Yaylaların özgür ruhları yılkı atları böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinin yaylaları doğada özgürce dolaşan yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Yaylada sürü halinde dolaşan atlar, dron ile böyle görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barından Karabük'ün Yenice ilçesindeki Göktepe yaylasında sürüler halinde yaşayan yılkı atları ve taylar havaların ısınmasıyla yaylalarda görünmeye başladı. Yılkı atlarının doğayla olan uyumuna dikkat çeken Doğa Fotoğrafcısı Ramazan Akkaya, "Bu atlar insan müdahalesi olmadan, tamamen doğal döngü içinde yaşıyor. Onları izlemek, doğanın dengesiyle kurdukları ilişkiyi görmek etkileyici" dedi.

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen yılkı atları, doğasever ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yaylada hayvanlarla iç içe olmaya alışkın köylüler, kimi zaman mahsullerine zarar verseler de yılkı atlarının varlığını benimsedi. Sayılarının hızla azaldığı gözlenen yılkı atlarının korunması için Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimin önlem alması bekleniyor.

Yılkı atları, doğada yaşamalarından dolayı ürkek ve vahşilikleriyle biliniyor. Yaylaya gelen vatandaşlar ise bu vahşi atların kendilerini görünce ürkmesi nedeniyle uzaktan izlemekle yetiniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel
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