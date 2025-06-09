Yılkı Atları Ulaşımı Aksattı

Yılkı Atları Ulaşımı Aksattı
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Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları, ulaşımda aksamalara yol açtı. Atlar, Güney Çevre Yolu'nda otlayarak sürücüleri zor durumda bıraktı.

Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.

Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.

Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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