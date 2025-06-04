Yılkı Atları'nın Büyüleyici Dansı Kamerada

Yılkı atları doğada dans etti, o anlar kamerada

SİVAS - Sivas'ın Yama Dağları'nda özgürce dolaşan yılkı atları, doğasever motosikletli bir grup tarafından görüntülendi. Görüntüler, yılkı atlarının eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğada özgürlüğün simgesi haline gelen yılkı atları, Sivas sınırları içerisinde bulunan Yama Dağları'nda tüm zarafetiyle görüntülendi. Kırsal alanlarda serbestçe yaşayan bu atlar, hem doğaya kattıkları estetik hem de hayran bırakan koşuşlarıyla görenleri büyülemeye devam ediyor. İnsan müdahalesinden uzak ve tamamen özgür bir hayat süren atlar, tabiatın içinde yaşamını sürdürüyor. Bir motosiklet grubu ile Yama Dağları'na giden Tunahan Yarar ise dağ yollarını aşarak yılkı atlarını yakından gözlemleme şansı buldu. O anları görüntüleyen ve arazi engebeli olduğu için zorlandıklarını belirten Yarar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak büyük beğeni topladı.

"Gerçekten çok büyüleyiciydi"

Tunahan Yarar, çocukluktan beri yılkı atlarına hevesi olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla birlikte gezmek için Yama dağlarına gittik. Çocukluktan beri atlara bir karşı hevesim vardı ve yılkı atlarını görmek istiyordum. Bu atları daha yakından görmek için motosikletlerimiz ile gittik. Yılkı atları görünce çok heyecanlandım ve atların koşuşu gerçekten büyüleyiciydi. O anları ölümsüzleştirmek istedim ve görüntüleri çekerken zorlandım. Dağın engebeli olması bizi zorladı. Bu da bize güzel bir anı olarak kaldı. Doğa ile iç içe olmak çok güzel bir duyguydu. Herkesin burayı gelip görmesini isterim. Bu deneyimi daha fazla insanla paylaşmak beni çok mutlu etti" dedi.