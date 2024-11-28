Yılkı Atları Kumalar Dağı'nda Dron ile Görüntülendi
Afyonkarahisar'ın Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları, doğa koruma ekiplerinin sağladığı destekle havadan görüntülendi. Kış zorluğunda yiyecek bulmaya çalışan atlar, doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.
Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri kış aylarında yaban hayatı için zor geçiyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.
Yılkı atlarının etkili olan yağışın ardından karlar altında yiyecek araması ise havadan görüntülendi.
Atlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.