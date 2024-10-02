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Yılkı Atları Görmek İsteyen Aileye Tehdit ve Zarar: 4 Gözaltı

Yılkı Atları Görmek İsteyen Aileye Tehdit ve Zarar: 4 Gözaltı
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Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen bir aile, atların sahibi olduğunu iddia eden bir kişi tarafından tehdit edilip araçlarına zarar verildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte Kayseri'deki yılkı atları görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atların sahibi olduğunu iddia eden A.K., atları görmek için gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi. Para ödemeyi kabulm etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.'nın çalışanları da katıldı. Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, derbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen zorbalığın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve Mala zarar verme suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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