Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaylaya inen ve ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları dron ile havadan görüntülendi. Yiyecek aradıkları gözlenen atlar, sürü halinde gezerken dronu fark ederek hareket halinde oldular.

Yılkı atları dron ile doğal ortamlarında gözlendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaylaya inen ve ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları dron ile havadan görüntülendi.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesindeki Yapraklı Yaylası'nda dron ile görüntülenen yılkı atları sevimlilikleri ile görenleri gülümsetti. Yiyecek aradıkları gözlenen yılkı atı sürüsü ürkeklikleri ile dikkat çekerken, atların sürü halinde gezmeleri ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Atların dronu fark ederek sürekli yer değiştirip hareket halinde oldukları da gözlendi.