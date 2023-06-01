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Yılın Şoförü Demir Seçildi

Yılın Şoförü Demir Seçildi

Güncel Haberler

Bayburt'ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın şoförü seçildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün denetimleri sonucunda, trafik kurallarını bir yıl boyunca hiç ihlal etmeyen sürücüler arasından Veysel Demir yılın şoförü olarak belirlendi.

Bayburt'ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın şoförü seçildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün denetimleri sonucunda, trafik kurallarını bir yıl boyunca hiç ihlal etmeyen sürücüler arasından Veysel Demir yılın şoförü olarak belirlendi.

Veysel Demir, 1977 yılında sürücü belgesini aldı ve o tarihten itibaren hiçbir kural ihlali yapmadı. Vali Cüneyt Epcim, Demir'e "Yılın Şoförü" plaketini takdim etti.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene Vali yardımcısı Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkan yardımcısı Nesumittin Selçuk, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Veysel Demir Bayburt Güncel Haberler

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