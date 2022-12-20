YILIN OLAYLARI 2022 - TEMMUZ (3)

İRAN YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN YEDİNCİ TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE İRAN'A GİTTİ"Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi Türkiye-İran arasında ikili anlaşmaların imzalanması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-İRAN YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN YEDİNCİ TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE İRAN'A GİTTİ

"Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi

Türkiye-İran arasında ikili anlaşmaların imzalanması

Heyetler arası görüşmelerden detay

Liderlerin salona yürüyüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir araya gelişi

Üç liderin ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

SRİ LANKA'DA PROTESTOCULARIN HEDEFİNDEKİ DEVLET BAŞKANI GOTABAYA RAJAPAKSA'NIN İSTİFA ETMESİNİN ARDINDAN GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLARAK ATANAN BAŞBAKAN RANİL WİCKREMESİNGHE, PARLAMENTODA YEMİN ETTİ

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Göstericilerin yürüyüşü

Göstericilerin taşıdığı pankartlar

Sri Lanka Devlet Başkanlığı'na seçilen Ranil Wickremesinghe'nin yemin etmesi

HİNDİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN ULUSAL DEMOKRATİK İTTİFAK ADAYI DRAUPADİ MURMU YEMİN EDEREK

GÖREVE BAŞLADI

Draupadi Murmu'nun yemin töreninden kareler

Halkın sokakta kutlama yapması

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN RASİM ÖZDENÖREN 82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Usta yazar Rasim Özdenören'in arşiv görüntüleri

Yazar Rasim Özdenören'in ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alması (ARŞİV)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazı için gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazı için gelişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tezkiye konuşması yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cenazenin omuzlarda taşınması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-İRAN YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN YEDİNCİ TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE İRAN'A GİTTİ (19 TEMMUZ)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısına katılmak üzere İran'a gitti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü, İran Lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi. Suriye konulu Astana Formatında 7'nci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü ve Üçlü Zirve Toplantısı'nın ardından Putin ve Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır." mesajı verdi.

SRİ LANKA'DA PROTESTOCULARIN HEDEFİNDEKİ DEVLET BAŞKANI GOTABAYA RAJAPAKSA'NIN İSTİFA ETMESİNİN ARDINDAN GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLARAK ATANAN BAŞBAKAN RANİL WİCKREMESİNGHE, PARLAMENTODA YEMİN ETTİ (21 TEMMUZ)

Sri Lanka Parlamentosunda dün yapılan oylamada, ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe yemin ederek göreve başladı.

Wickremesinghe, törende, Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

HİNDİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN ULUSAL DEMOKRATİK İTTİFAK ADAYI DRAUPADİ MURMU YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI (21 TEMMUZ)

"Kabile leydisi" Draupadi Murmu, bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı oldu. Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu, 25 Temmuz'da yemin ederek göreve geldi.

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN RASİM ÖZDENÖREN 82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ (23 TEMMUZ)

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, usta yazar Rasim Özdenören bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.