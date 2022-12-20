YILIN OLAYLARI 2022 - TEMMUZ (1)

ASGARİ ÜCRETE YILIN 2. YARISINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

Fabrikada işçilerin çalışmaları (ARŞİV)

Tekstil fabrikası çalışanları (ARŞİV)

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen asgari ücrete ilişkin basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

661. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞPEHLİVAN OLDU

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Pehlivanların kura çekimi ile anons edilmesi

Pehlivanların peşrev çekip seyirciyi selamlaması

Yağlı güreş müsabakalarından detay

Pehlivan Mustafa Taş'ın rakibi ile mücadelesi

Pehlivan Cengizhan Şimşek'in rakibi ile mücadelesi

Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş'ın Başpehlivanlık müsabakası

Altın kemerin Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e verilmesi

Türk bayrağının Cengizhan Şimşek tarafından İstiklal Marşı eşliğinde gönderden indirilmesi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri aile fotoğrafı çekimi

ABD'DE LLİNOİS EYALETİNDE 4 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI SIRASINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI

Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu kartonlar

Anma etkinliğine gelenler

Aktivist Lawrence Ligas'ın açıklaması

Olayın gerçekleştiği yer ve incelemeler

Görgü tanığı ile röportaj

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ, BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ İSE YENİ LİDER SEÇİLENE KADAR SÜRDÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un açıklaması

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI ABE ŞİNZO HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun arşiv görüntüleri

Birleşmiş Milletler'deki (BM) oturumda Abe Şinzo için saygı duruşunda bulunulması ASGARİ ÜCRETE YILIN 2. YARISINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI (1 TEMMUZ)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bir diğer tedbirlerinin, çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemek olduğunu söyledi.

661. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞPEHLİVAN OLDU (3 TEMMUZ)

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan olan Cengizhan Şimşek altın kemerini kuşandı.

Final güreşleri ardından şeref tribününü önündeki podyumda ödül töreni düzenlendi.

ABD'DE ILİNOİS EYALETİNDE 4 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI SIRASINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 23 KİŞİ YARALANDI (4 TEMMUZ)

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, saldırganın haftalar öncesinden hazırlık yaptığı bildirildi.

Polis, aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalanan şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisini paylaştı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ, BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ İSE YENİ LİDER SEÇİLENE KADAR SÜRDÜRECEĞİNİ AÇIKLADI (7 TEMMUZ)

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık." ifadesini kullandı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI ABE ŞİNZO HAYATINI KAYBETTİ (8TEMMUZ)

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.