YILIN OLAYLARI 2022 - TEMMUZ (1)
Güncel Haberler
ASGARİ ÜCRETE YILIN 2.
ASGARİ ÜCRETE YILIN 2. YARISINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI
Fabrikada işçilerin çalışmaları (ARŞİV)
Tekstil fabrikası çalışanları (ARŞİV)
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen asgari ücrete ilişkin basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
661. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞPEHLİVAN OLDU
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Pehlivanların kura çekimi ile anons edilmesi
Pehlivanların peşrev çekip seyirciyi selamlaması
Yağlı güreş müsabakalarından detay
Pehlivan Mustafa Taş'ın rakibi ile mücadelesi
Pehlivan Cengizhan Şimşek'in rakibi ile mücadelesi
Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş'ın Başpehlivanlık müsabakası
Altın kemerin Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e verilmesi
Türk bayrağının Cengizhan Şimşek tarafından İstiklal Marşı eşliğinde gönderden indirilmesi
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri aile fotoğrafı çekimi
ABD'DE LLİNOİS EYALETİNDE 4 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI SIRASINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI
Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu kartonlar
Anma etkinliğine gelenler
Aktivist Lawrence Ligas'ın açıklaması
Olayın gerçekleştiği yer ve incelemeler
Görgü tanığı ile röportaj
İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ, BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ İSE YENİ LİDER SEÇİLENE KADAR SÜRDÜRECEĞİNİ AÇIKLADI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un açıklaması
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI ABE ŞİNZO HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun arşiv görüntüleri
Birleşmiş Milletler'deki (BM) oturumda Abe Şinzo için saygı duruşunda bulunulması ASGARİ ÜCRETE YILIN 2. YARISINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI (1 TEMMUZ)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bir diğer tedbirlerinin, çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemek olduğunu söyledi.
661. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞPEHLİVAN OLDU (3 TEMMUZ)
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan olan Cengizhan Şimşek altın kemerini kuşandı.
Final güreşleri ardından şeref tribününü önündeki podyumda ödül töreni düzenlendi.
ABD'DE ILİNOİS EYALETİNDE 4 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI SIRASINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 23 KİŞİ YARALANDI (4 TEMMUZ)
ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, saldırganın haftalar öncesinden hazırlık yaptığı bildirildi.
Polis, aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalanan şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisini paylaştı.
İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ, BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ İSE YENİ LİDER SEÇİLENE KADAR SÜRDÜRECEĞİNİ AÇIKLADI (7 TEMMUZ)
Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık." ifadesini kullandı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI ABE ŞİNZO HAYATINI KAYBETTİ (8TEMMUZ)
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.