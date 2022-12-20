YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (7)

ARJANTİN'DE HAFTALARDIR SÜREN ORMAN YANGINININ ZARARI EN AZ 240 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANDI Yanan ormanlık alan ve yükselen dumanlarRUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI SONRASI UKRAYNA'DAN KARA YOLUYLA TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARININ BULUNDUĞU İLK KAFİLE, TÜRKİYE'YE ULAŞTIKiev'den tahliye...

ARJANTİN'DE HAFTALARDIR SÜREN ORMAN YANGINININ ZARARI EN AZ 240 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANDI

Yanan ormanlık alan ve yükselen dumanlar

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI SONRASI UKRAYNA'DAN KARA YOLUYLA TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARININ BULUNDUĞU İLK KAFİLE, TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları taşıyan otobüslerin sınır kapısından geçmesi

Otobüsten inen vatandaşların gümrük işlemleri için beklemesi

Giriş işlemleri biten bir vatandaş ile röportaj - ARJANTİN'DE HAFTALARDIR SÜREN ORMAN YANGINININ ZARARI EN AZ 240 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANDI (24 ŞUBAT)

Arjantin'in kuzeydoğusunu ocak ayının ortasından bu yana etkisi altına alan orman yangınları 240 milyon dolardan fazla zarara yol açtı. Arjantinli yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bir aydan uzun süredir kırsal alanda devam eden yangından en çok Corrientes eyaletinin etkilendiğini açıkladı.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI SONRASI UKRAYNA'DAN KARA YOLUYLA TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARININ BULUNDUĞU İLK KAFİLE, TÜRKİYE'YE ULAŞTI (27 ŞUBAT)

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle Dışişleri Bakanlığının kara yoluyla tahliye planı kapsamında Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.