YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (5) Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADIRusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADI Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları UKRAYNA-RUSYA ARASINDA DEVAM EDEN KRİZ. RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SABAH ERKEN SAATLERDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI DUYURDU Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşması ( Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun başladığını duyurması) Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait askeri araçları Bölgede yaşanan patlamalar ve yükselen dumanlar Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi Bankalar önünde oluşan para çekme kuyrukları Bombanın caddede oluşturduğu çukur Binalarda oluşan hasar Hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşının cansız bedeni Bombalamalar sonucu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları Rus helikopterinin vurulma anı Ukrayna'nın Odessa kentinde, Potemkin Merdivenleri yakınında Ukrayna'ya ait bir tankın devriye atması Havada dolaşan Rus helikopteri Rus ordusuna ait imha edilen bir tankın yanması Patlamalarda zarar gören evler Evlerinden ayrılarak sığınaklara giden insanlar Vurulan binanın dışından detay Binadan savrulan parçaların görevlilerce kaldırılması Binanın yanında oluşan çukur Oyun parkındaki salıncakta oturan bir çocuğun tahrip edilen binaya bakması Rusya-Ukrayna savaşının sembol yüzü Olena Kurilo'nin Ajansı foto muhabiri Wolfgang Schwan tarafından çekilen fotoğrafı Gönüllülerden oluşan ve kamuflaj giyinmiş silahlı bir grup Roket düşmesi sonucu hasar gören okul Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin bulunduğu oda ve yerdeki cesedi Askeri yetkililerin okulda inceleme yapmaları Saldırıda hasar gören bölüm Kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları - RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADI (21 ŞUBAT) Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı. RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SABAH ERKEN SAATLERDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI DUYURDU (24 Şubat) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sabah erken saatlerde, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kaynak: AA / Güncel Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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