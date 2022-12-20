YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (5)
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADIRusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları
UKRAYNA-RUSYA ARASINDA DEVAM EDEN KRİZ. RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SABAH ERKEN SAATLERDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI DUYURDU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşması ( Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun başladığını duyurması)
Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait askeri araçları
Bölgede yaşanan patlamalar ve yükselen dumanlar
Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi
Bankalar önünde oluşan para çekme kuyrukları
Bombanın caddede oluşturduğu çukur
Binalarda oluşan hasar
Hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşının cansız bedeni
Bombalamalar sonucu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları
Rus helikopterinin vurulma anı
Ukrayna'nın Odessa kentinde, Potemkin Merdivenleri yakınında Ukrayna'ya ait bir tankın devriye atması
Havada dolaşan Rus helikopteri
Rus ordusuna ait imha edilen bir tankın yanması
Patlamalarda zarar gören evler
Evlerinden ayrılarak sığınaklara giden insanlar
Vurulan binanın dışından detay
Binadan savrulan parçaların görevlilerce kaldırılması
Binanın yanında oluşan çukur
Oyun parkındaki salıncakta oturan bir çocuğun tahrip edilen binaya bakması
Rusya-Ukrayna savaşının sembol yüzü Olena Kurilo'nin Ajansı foto muhabiri Wolfgang Schwan tarafından çekilen fotoğrafı
Gönüllülerden oluşan ve kamuflaj giyinmiş silahlı bir grup
Roket düşmesi sonucu hasar gören okul
Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin bulunduğu oda ve yerdeki cesedi
Askeri yetkililerin okulda inceleme yapmaları
Saldırıda hasar gören bölüm
Kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları - RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADI (21 ŞUBAT)
Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SABAH ERKEN SAATLERDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI DUYURDU (24 Şubat)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sabah erken saatlerde, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.