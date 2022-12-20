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YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (5)

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADIRusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA DEVAM EDEN KRİZ. RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SABAH ERKEN SAATLERDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI DUYURDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşması ( Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun başladığını duyurması)

Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait askeri araçları

Bölgede yaşanan patlamalar ve yükselen dumanlar

Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi

Bankalar önünde oluşan para çekme kuyrukları

Bombanın caddede oluşturduğu çukur

Binalarda oluşan hasar

Hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşının cansız bedeni

Bombalamalar sonucu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları

Rus helikopterinin vurulma anı

Ukrayna'nın Odessa kentinde, Potemkin Merdivenleri yakınında Ukrayna'ya ait bir tankın devriye atması

Havada dolaşan Rus helikopteri

Rus ordusuna ait imha edilen bir tankın yanması

Patlamalarda zarar gören evler

Evlerinden ayrılarak sığınaklara giden insanlar

Vurulan binanın dışından detay

Binadan savrulan parçaların görevlilerce kaldırılması

Binanın yanında oluşan çukur

Oyun parkındaki salıncakta oturan bir çocuğun tahrip edilen binaya bakması

Rusya-Ukrayna savaşının sembol yüzü Olena Kurilo'nin Ajansı foto muhabiri Wolfgang Schwan tarafından çekilen fotoğrafı

Gönüllülerden oluşan ve kamuflaj giyinmiş silahlı bir grup

Roket düşmesi sonucu hasar gören okul

Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin bulunduğu oda ve yerdeki cesedi

Askeri yetkililerin okulda inceleme yapmaları

Saldırıda hasar gören bölüm

Kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları - RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SÖZDE YÖNETİMLERİNİN TANINMASINA DAİR KARARNAMEYİ İMZALADI (21 ŞUBAT)

Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SABAH ERKEN SAATLERDE, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI DUYURDU (24 Şubat)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sabah erken saatlerde, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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