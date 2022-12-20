YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (4)
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı Sokaklara asılan Türkiye...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı
Sokaklara asılan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının atlı tören kıtasıyla birlikte ilerleyişi
Gösteri uçuşu
Top atışı
Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yürüyüşü
Milli marşların okunması
Tören kıtasının selamlanması
Heyetlerin tanıtılması
İki liderin kameralara poz vermesi
Heyetler arası görüşme
İmzalanan anlaşmaların karşılıklı değişimi
RUMELİ TÜRKÜLERİYLE TANINAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ARİF ŞENTÜRK, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Sanatçı Arif Şentürk'ün konuşması (ARŞİV)
Arif Şentürk'ün türkü söylemesi (ARŞİV)
Sanatçı Arif Şentürk için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine katılanlardan ve cenaze namazının kılınmasından detay
Tabutun omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulması
Cenaze aracının gidişi
Sanatçının oğlu Ercan Şentürk
Arif Şentürk'ün eşi Müge Şentürk ile röportaj
TRT sanatçısı Soner Özbilen ile röportaj
BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLER SONUCU 232 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI
Selin etkili olduğu Rio de Janerio bölgesinden detaylar
Yıkılan evler ve zarar gören araçlardan detay
Temizlik çalışmaları
Arama kurtarma ekipleri
Bölgedeki temizlik çalışmaları
Asker ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gidişi
Kurtarılan hayvanların kafeslerle tahliye edilmesi
Selzedelerin eşyalarını sel sularının içerisinden kurtarmaya çalışmaları
Selden etkilenen bölgeden detay
SENEGAL'DE TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 50 BİN KİŞİLİK SENEGAL STADYUMU, ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ HAYRETTİN EREN, SENEGAL'DE GÖREVİ SIRASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLDU
Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması
Heyetlerle selamlaşma
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması
Düzenlenen açılış töreni ve törene katılanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadyuma girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcularla sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerle bir süre top oynaması
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in arşiv görüntüleri
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in için düzenlenen cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze törenine katılması
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cenazenin omuzlar üzerinde taşınması - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİ (14 ŞUBAT)
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetine icabetle gerçekleşen ziyarette, Türkiye ve BAE hükümetleri arasında 13 anlaşma imzalandı.
RUMELİ TÜRKÜLERİYLE TANINAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ARİF ŞENTÜRK, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ (15 ŞUBAT)
BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLER SONUCU 232 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI (17 Şubat)
SENEGAL'DE TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 50 BİN KİŞİLİK SENEGAL STADYUMU, ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI (21 ŞUBAT)
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.