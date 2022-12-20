YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (4) Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı Sokaklara asılan Türkiye... CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı Sokaklara asılan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının atlı tören kıtasıyla birlikte ilerleyişi Gösteri uçuşu Top atışı Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yürüyüşü Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması Heyetlerin tanıtılması İki liderin kameralara poz vermesi Heyetler arası görüşme İmzalanan anlaşmaların karşılıklı değişimi RUMELİ TÜRKÜLERİYLE TANINAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ARİF ŞENTÜRK, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Sanatçı Arif Şentürk'ün konuşması (ARŞİV) Arif Şentürk'ün türkü söylemesi (ARŞİV) Sanatçı Arif Şentürk için düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılanlardan ve cenaze namazının kılınmasından detay Tabutun omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulması Cenaze aracının gidişi Sanatçının oğlu Ercan Şentürk Arif Şentürk'ün eşi Müge Şentürk ile röportaj TRT sanatçısı Soner Özbilen ile röportaj BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLER SONUCU 232 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI Selin etkili olduğu Rio de Janerio bölgesinden detaylar Yıkılan evler ve zarar gören araçlardan detay Temizlik çalışmaları Arama kurtarma ekipleri Bölgedeki temizlik çalışmaları Asker ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gidişi Kurtarılan hayvanların kafeslerle tahliye edilmesi Selzedelerin eşyalarını sel sularının içerisinden kurtarmaya çalışmaları Selden etkilenen bölgeden detay SENEGAL'DE TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 50 BİN KİŞİLİK SENEGAL STADYUMU, ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ HAYRETTİN EREN, SENEGAL'DE GÖREVİ SIRASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLDU Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Heyetlerle selamlaşma Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Düzenlenen açılış töreni ve törene katılanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadyuma girişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcularla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerle bir süre top oynaması Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in arşiv görüntüleri Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in için düzenlenen cenaze töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze törenine katılması Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cenazenin omuzlar üzerinde taşınması - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİ (14 ŞUBAT) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetine icabetle gerçekleşen ziyarette, Türkiye ve BAE hükümetleri arasında 13 anlaşma imzalandı. RUMELİ TÜRKÜLERİYLE TANINAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ARİF ŞENTÜRK, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ (15 ŞUBAT) BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLER SONUCU 232 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI (17 Şubat) SENEGAL'DE TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 50 BİN KİŞİLİK SENEGAL STADYUMU, ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI (21 ŞUBAT) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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