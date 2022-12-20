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YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (4)

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı Sokaklara asılan Türkiye...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı

Sokaklara asılan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının atlı tören kıtasıyla birlikte ilerleyişi

Gösteri uçuşu

Top atışı

Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yürüyüşü

Milli marşların okunması

Tören kıtasının selamlanması

Heyetlerin tanıtılması

İki liderin kameralara poz vermesi

Heyetler arası görüşme

İmzalanan anlaşmaların karşılıklı değişimi

RUMELİ TÜRKÜLERİYLE TANINAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ARİF ŞENTÜRK, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sanatçı Arif Şentürk'ün konuşması (ARŞİV)

Arif Şentürk'ün türkü söylemesi (ARŞİV)

Sanatçı Arif Şentürk için düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine katılanlardan ve cenaze namazının kılınmasından detay

Tabutun omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi

Sanatçının oğlu Ercan Şentürk

Arif Şentürk'ün eşi Müge Şentürk ile röportaj

TRT sanatçısı Soner Özbilen ile röportaj

BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLER SONUCU 232 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

Selin etkili olduğu Rio de Janerio bölgesinden detaylar

Yıkılan evler ve zarar gören araçlardan detay

Temizlik çalışmaları

Arama kurtarma ekipleri

Bölgedeki temizlik çalışmaları

Asker ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gidişi

Kurtarılan hayvanların kafeslerle tahliye edilmesi

Selzedelerin eşyalarını sel sularının içerisinden kurtarmaya çalışmaları

Selden etkilenen bölgeden detay

SENEGAL'DE TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 50 BİN KİŞİLİK SENEGAL STADYUMU, ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ HAYRETTİN EREN, SENEGAL'DE GÖREVİ SIRASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

Heyetlerle selamlaşma

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

Düzenlenen açılış töreni ve törene katılanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadyuma girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcularla sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerle bir süre top oynaması

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in arşiv görüntüleri

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in için düzenlenen cenaze töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze törenine katılması

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cenazenin omuzlar üzerinde taşınması - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOVİD-19'U ATLATMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GERÇEKLEŞTİRDİ (14 ŞUBAT)

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetine icabetle gerçekleşen ziyarette, Türkiye ve BAE hükümetleri arasında 13 anlaşma imzalandı.

RUMELİ TÜRKÜLERİYLE TANINAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ARİF ŞENTÜRK, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ (15 ŞUBAT)

BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLER SONUCU 232 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI (17 Şubat)

SENEGAL'DE TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 50 BİN KİŞİLİK SENEGAL STADYUMU, ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI (21 ŞUBAT)

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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