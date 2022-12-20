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YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (3)

Güncel Haberler

İSVEÇ'İN BAŞKENTİ STOCKHOLM'DE ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINAN MÜSLÜMAN EBEVEYNLER, SOSYAL HİZMETLER KURUMUNU PROTESTO ETTİ Ailelerin protesto gösterileri Açılan döviz ve pankartlar Ailelerin hükümet aleyhine slogan atmasıTUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD, YÜKSEK YARGI KONSEYİNİ FESHETTİĞİNİ DUYURDU...

İSVEÇ'İN BAŞKENTİ STOCKHOLM'DE ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINAN MÜSLÜMAN EBEVEYNLER, SOSYAL HİZMETLER KURUMUNU PROTESTO ETTİ

Ailelerin protesto gösterileri

Açılan döviz ve pankartlar

Ailelerin hükümet aleyhine slogan atması

TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD, YÜKSEK YARGI KONSEYİNİ FESHETTİĞİNİ DUYURDU

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan görüşmesi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshettiğini açıklaması

İŞ ADAMI HALİL FALYALI, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Halil Falyalı'nın hayatını kaybettiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünden detaylar

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları

Halil Falyalı için düzenlenen cenaze töreni

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

İTALYA'DAKİ ETNA YANARDAĞI YENİDEN LAV VE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Etna Yanardağı'nın yeniden püskürmesi

Yanardağdan püsküren lavların görüntüleri (gece)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "KDV SİSTEMİNİ SADELEŞTİRME PROGRAMIMIZ KAPSAMINDA TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 8 OLAN KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİRİYORUZ" DEDİ

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KDV indirimi sonrası fiyat etiket değiştiren market çalışanları

Zabıta ekiplerinin denetimleri

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DAVETİ ÜZERİNE ALTI MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer parti liderlerini karşılaması

6 parti liderinin bir araya gelmesi ve görüşmeleri

Liderlerin toplantı sonrası merkezden ayrılması - İSVEÇ'İN BAŞKENTİ STOCKHOLM'DE ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINAN MÜSLÜMAN EBEVEYNLER, SOSYAL HİZMETLER KURUMUNU PROTESTO ETTİ (7 ŞUBAT)

TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD, YÜKSEK YARGI KONSEYİNİ FESHETTİĞİNİ DUYURDU (7 ŞUBAT)

İŞ ADAMI HALİL FALYALI, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ (8 ŞUBAT)

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İTALYA'DAKİ ETNA YANARDAĞI YENİDEN LAV VE KÜL PÜSKÜRTTÜ (11 ŞUBAT)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi. (12 Şubat)

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DAVETİ ÜZERİNE ALTI MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ (12 ŞUBAT)

"Altılı masa"nın ilk toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu. "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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