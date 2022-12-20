YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (2) Güncel Haberler ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI(CENTCOM) DEAŞ'IN YENİ ELEBAŞI EBU HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI ABD askerlerinin DEAŞ elebaşısı Ebu Hassan El-Haşimi El-Kureyşi'ye İdlib'de düzenlediği operasyonun ardından (dron) Operasyonun düzenlendiği Ebu Hassan El-Haşimi... ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI(CENTCOM) DEAŞ'IN YENİ ELEBAŞI EBU HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI ABD askerlerinin DEAŞ elebaşısı Ebu Hassan El-Haşimi El-Kureyşi'ye İdlib'de düzenlediği operasyonun ardından (dron) Operasyonun düzenlendiği Ebu Hassan El-Haşimi El-Kureyşi'nin bulunduğu evin yıkılmış hali Zarar gören araçtan detay ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopteri Amerika Birleşik Devlet Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ISPARTA VE ÇEVRESİNDEKİ YOĞUN KAR YAĞIŞINA BAĞLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI, YAKLAŞIK 113 BİN ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI Yolların ve merdivenlerin kardan temizlenmesi Ekiplerin trafo ve telleri onarımı Devrilen elektrik direkleri Gece mesaisi yapan ekiplerin çalışmaları Açılan yolların havadan görüntüleri (dron) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede incelemeler yapması ve bilgi alması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları KANADA'DAKİ AŞI KARŞITI KAMYON SÜRÜCÜLERİNİN BAŞLATTIKLARI PROTESTO EYLEMİ, ÜLKENİN DİĞER 10 ŞEHRİNE DAHA YAYILDI Özgürlük konvoyu Kamyon ve araçlar Özgürlük konvoyu karşıtı protesto Özgürlük konvoyu destek protestosu Toplanan kalabalık Kornaya basarak eylem yapan tır sürücüleri HİNDİSTAN'IN GÜNEYİNDEKİ KARNATAKA EYALETİNDE, DEVLETE AİT YÜKSEKOKULDA DERSLERE BAŞÖRTÜLÜ GİRMELERİNE İZİN VERİLMEYEN MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER, AYRI SINIFA KONULDU. Öğrencilerin bir araya gelmesi Öğrencilerin slogan atması Oturma eylemi ve slogan atılması Döviz ve pankartlar - ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI(CENTCOM) DEAŞ'IN YENİ ELEBAŞI EBU HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI (3 ŞUBAT) Isparta ve çevresindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak şebekelerde buz yüküne dayalı hasar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı, yaklaşık 113 bin abone elektriksiz kaldı. (3 Şubat) Sıkıntının giderilmesi için çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlandı. Sorun, 7 Şubat'ta giderildi. KANADA'DAKİ AŞI KARŞITI KAMYON SÜRÜCÜLERİNİN BAŞLATTIKLARI PROTESTO EYLEMİ (6 ŞUBAT) Kanada'nın başkenti Ottawa'da cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren artan kamyon ve gösterici sayısına karşı, polis de önlemlerini artırdı. Ottawa'nın yanı sıra Toronto, Montreal, Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina, Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton kentlerinde de hafta sonu "Özgürlük Konvoyu" adı altında protesto eylemleri düzenlendi. HİNDİSTAN'IN GÜNEYİNDEKİ KARNATAKA EYALETİNDE, DEVLETE AİT YÜKSEKOKULDA DERSLERE BAŞÖRTÜLÜ GİRMELERİNE İZİN VERİLMEYEN MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER, AYRI SINIFA KONULDU (7 ŞUBAT) Karnataka'da başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestoların artması üzerine 8 Şubat'ta bölgede eğitime ara verildi. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Kanada İdlib Güncel Haberler

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