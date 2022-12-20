YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (5)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN'DA DÜZENLENEN TEKNOFEST'E KATILDI

TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in stantları dolaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in AKINCI'nın üstüne imza atması

DİYARBAKIR ANNELERİNİN BAŞLATTIĞI EVLAT NÖBETİ 1000'İNCİ GÜNÜNE GİRDİ

Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin 1000'inci gününde destek vermeye gelen vatandaşlar

Çocukları kaçırılan annelerin ağlamaları

HDP il binası önünde gözyaşı döken anneler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır Annelerine telefonla hitap etmesi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE İNGİLTERE EKİBİ LİVERPOOL'U 1-0 MAĞLUP EDEN İSPANYA TEMSİLCİSİ REAL MADRİD KUPANIN SAHİBİ OLDU

Real Madrid-Liverpool maçı öncesi taraftarların müzik eşliğinde eğlenmesi

Taraftarların tezahüratı

Atkı ve bayraklar

Stat önünde kalabalık

Stada ulaşmaya çalışan futbolseverler

Taraftarların tezahüratı

Pankartlar

Yakılan meşaleler

Real Madrid'in final maçında Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması

Kupa töreninde sevinç yaşayan Real Madridliler (fotoğraflar)

BREZİLYA'NIN PERNAMBUCO EYALETİNİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN NEDEN OLDUĞU SEL VE TOPRAK KAYMALARI MEYDANA GELDİ

Selin meydana geldiği bölgesinin havadan görüntülenmesi

Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'de bulunan Olinda bölgesindeki selin havadan görüntülenmesi CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN'IN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ'NDE BAKÜ'DE DÜZENLENEN TEKNOFEST'E KATILDI (28 MAYIS)

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etti.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN HDP İL BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDEKİ BAŞLATTIĞI EVLAT NÖBETİ 1000'İNCİ GÜNÜNE GİRDİ (29 MAYIS)

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1000'inci gününde. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE İNGİLTERE EKİBİ LİVERPOOL'U 1-0 MAĞLUP EDEN İSPANYA TEMSİLCİSİ REAL MADRİD KUPANIN SAHİBİ OLDU (29 MAYIS)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu. Şampiyon Real Madrid oyuncuları ve taraftarları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

BREZİLYA'NIN PERNAMBUCO EYALETİNİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN NEDEN OLDUĞU SEL VE TOPRAK KAYMALARI MEYDANA GELDİ (29 MAYIS)

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e çıktığı açıklandı.