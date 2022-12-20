YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (4)

İTALYA SERİE A'DA MİLAN, 11 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonluk kutlamalarına katılan futbolcular ve taraftarlar

Milan Taraftarlarının Duomo Meydanı'nda şampiyonluk kutlamaları

AC Milan'ın şampiyonluğu Çin'in Shenzhen kentinde dron gösterisiyle kutlanması

VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen Vakıfbank'ın şampiyonluk kutlamaları

Sporcuların kupayı ve madalyalarını öpmeleri

Kupa seremonisinin düzenlendiği alan

Oyuncular ile röportajlar

VakıfBank'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti ile röportaj

VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in konuşması

Vakıfbank kadın voleybol takımının CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kupasını alması

Voleybolcuların kupa ile poz vermesi

VakıfBank Kadın Voleybol takımı sporcularının kupa sevinci

ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE BİR İLKOKULDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 19'U ÇOCUK 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının gerçekleştiği okul

Okul çevresinde alınan güvenlik önlemleri

Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenlerin anılması

Uvalde Polis Şefi Pete Arredondo'nun açıklaması

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI FİNAL MAÇINDA YUKATEL KAYSERİSPOR'U YENEN DEMİR GRUP SİVASSPOR KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası final maçından kareler

Maçı dev ekranda izlemek için Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar

Demir Grup Sivasspor taraftarlarının maçı izlemesi

Maçın ardından kutlamalar

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarların tezahüratlarda bulunması İTALYA SERİE A'DA MİLAN, 11 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU (22 MAYIS)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek kupayı kazanan VakıfBank, şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE BİR İLKOKULDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 19'U ÇOCUK 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (25 MAYIS)

Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI FİNAL MAÇINDA YUKATEL KAYSERİSPOR'U YENEN DEMİR GRUP SİVASSPOR KAZANDI (26 MAYIS)

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.