YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (4)
Güncel Haberler
İTALYA SERİE A'DA MİLAN, 11 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDUŞampiyonluk kutlamalarına katılan futbolcular ve taraftarlar Milan Taraftarlarının Duomo Meydanı'nda şampiyonluk kutlamaları AC Milan'ın şampiyonluğu Çin'in Shenzhen kentinde dron gösterisiyle kutlanmasıVAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI...
İTALYA SERİE A'DA MİLAN, 11 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU
Şampiyonluk kutlamalarına katılan futbolcular ve taraftarlar
Milan Taraftarlarının Duomo Meydanı'nda şampiyonluk kutlamaları
AC Milan'ın şampiyonluğu Çin'in Shenzhen kentinde dron gösterisiyle kutlanması
VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen Vakıfbank'ın şampiyonluk kutlamaları
Sporcuların kupayı ve madalyalarını öpmeleri
Kupa seremonisinin düzenlendiği alan
Oyuncular ile röportajlar
VakıfBank'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti ile röportaj
VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in konuşması
Vakıfbank kadın voleybol takımının CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kupasını alması
Voleybolcuların kupa ile poz vermesi
VakıfBank Kadın Voleybol takımı sporcularının kupa sevinci
ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE BİR İLKOKULDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 19'U ÇOCUK 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırının gerçekleştiği okul
Okul çevresinde alınan güvenlik önlemleri
Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenlerin anılması
Uvalde Polis Şefi Pete Arredondo'nun açıklaması
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI FİNAL MAÇINDA YUKATEL KAYSERİSPOR'U YENEN DEMİR GRUP SİVASSPOR KAZANDI
Ziraat Türkiye Kupası final maçından kareler
Maçı dev ekranda izlemek için Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar
Demir Grup Sivasspor taraftarlarının maçı izlemesi
Maçın ardından kutlamalar
Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarların tezahüratlarda bulunması İTALYA SERİE A'DA MİLAN, 11 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU (22 MAYIS)
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek kupayı kazanan VakıfBank, şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.
ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE BİR İLKOKULDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 19'U ÇOCUK 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (25 MAYIS)
Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi.
Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI FİNAL MAÇINDA YUKATEL KAYSERİSPOR'U YENEN DEMİR GRUP SİVASSPOR KAZANDI (26 MAYIS)
Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.