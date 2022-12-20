YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (3) Güncel Haberler ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDIRize-Artvin Havalimanı'nda gün batımı manzarası Havalimanı kulesine yansıtılan Türk bayrağı figürü Havalimanının ana terminal binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın. RİZE-ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI Rize-Artvin Havalimanı'nda gün batımı manzarası Havalimanı kulesine yansıtılan Türk bayrağı figürü Havalimanının ana terminal binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın alana inişi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i taşıyan uçağın alana gelişi Uçağın su takıyla karşılanması Açılış törenine katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açılış töreninin yapılacağı alana gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte sahneye çıkışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENT KURULDU Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi havadan görüntülenmesi (dron) Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin havalimanında karşılanması "Aziz Soydaşlarımız Hoş geldiniz" bez afişi Uçağın gelişi ve Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin çiçeklerle karşılanması Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleriyle röportaj Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerini taşıyan başka bir uçağın Elazığ Havalimanına gelişi Ahıska Türklerinin karşılanması Ahıska Türklerini karşılamaya gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın açıklamaları Ahıska Türkleriyle röportaj Ahıska Türkleri için kurulan konteyner kentte "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında çocuklara masal anlatılması (psikososyal destek) Geleneksel oyunlar oynanması Konteynerlerden detaylar Çocuklardan 13 yaşındaki Medine Severova'nın konuşması Ramil Mamedov'un konuşması Safiye Yusufova'nın konuşması Ukrayna'dan tahliye edilen 56 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Nuriye İslamova'nın konuşması Çocukların yüzlerinin boyanması ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in şampiyonluk kutlamaları Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşma sonrası açıklamaları Anadolu Efes oyuncularının Ergin Ataman ve Vasilije Micic'i ıslatmaları Anadolu Efes ekibi taşıyan uçaktaki anons Anadolu Efes Basketbolcuları ve teknik heyetin Anıtkabir ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi Hatıra fotoğrafı çekilmesi RİZE-ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI (14 MAYIS) SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENT KURULDU (19 MAYIS) ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYON OLDU (21 MAYIS ) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Güncel Haberler

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