Üye Girişi
Haberi Paylaş

YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (3)

Güncel Haberler

ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDIRize-Artvin Havalimanı'nda gün batımı manzarası Havalimanı kulesine yansıtılan Türk bayrağı figürü Havalimanının ana terminal binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI

Rize-Artvin Havalimanı'nda gün batımı manzarası

Havalimanı kulesine yansıtılan Türk bayrağı figürü

Havalimanının ana terminal binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın alana inişi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i taşıyan uçağın alana gelişi

Uçağın su takıyla karşılanması

Açılış törenine katılan vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açılış töreninin yapılacağı alana gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte sahneye çıkışı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENT KURULDU

Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi havadan görüntülenmesi (dron)

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin havalimanında karşılanması

"Aziz Soydaşlarımız Hoş geldiniz" bez afişi

Uçağın gelişi ve Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin çiçeklerle karşılanması

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleriyle röportaj

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerini taşıyan başka bir uçağın Elazığ Havalimanına gelişi

Ahıska Türklerinin karşılanması

Ahıska Türklerini karşılamaya gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın açıklamaları

Ahıska Türkleriyle röportaj

Ahıska Türkleri için kurulan konteyner kentte "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında çocuklara masal anlatılması (psikososyal destek)

Geleneksel oyunlar oynanması

Konteynerlerden detaylar

Çocuklardan 13 yaşındaki Medine Severova'nın konuşması

Ramil Mamedov'un konuşması

Safiye Yusufova'nın konuşması

Ukrayna'dan tahliye edilen 56 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Nuriye İslamova'nın konuşması

Çocukların yüzlerinin boyanması

ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in şampiyonluk kutlamaları

Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşma sonrası açıklamaları

Anadolu Efes oyuncularının Ergin Ataman ve Vasilije Micic'i ıslatmaları

Anadolu Efes ekibi taşıyan uçaktaki anons

Anadolu Efes Basketbolcuları ve teknik heyetin Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi

Hatıra fotoğrafı çekilmesi RİZE-ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI (14 MAYIS)

SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENT KURULDU

(19 MAYIS)

ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYON OLDU (21 MAYIS )

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title