YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (3)
Güncel Haberler
ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDIRize-Artvin Havalimanı'nda gün batımı manzarası Havalimanı kulesine yansıtılan Türk bayrağı figürü Havalimanının ana terminal binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI
Rize-Artvin Havalimanı'nda gün batımı manzarası
Havalimanı kulesine yansıtılan Türk bayrağı figürü
Havalimanının ana terminal binası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın alana inişi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i taşıyan uçağın alana gelişi
Uçağın su takıyla karşılanması
Açılış törenine katılan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açılış töreninin yapılacağı alana gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte sahneye çıkışı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENT KURULDU
Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi havadan görüntülenmesi (dron)
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin havalimanında karşılanması
"Aziz Soydaşlarımız Hoş geldiniz" bez afişi
Uçağın gelişi ve Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin çiçeklerle karşılanması
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleriyle röportaj
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerini taşıyan başka bir uçağın Elazığ Havalimanına gelişi
Ahıska Türklerinin karşılanması
Ahıska Türklerini karşılamaya gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın açıklamaları
Ahıska Türkleriyle röportaj
Ahıska Türkleri için kurulan konteyner kentte "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında çocuklara masal anlatılması (psikososyal destek)
Geleneksel oyunlar oynanması
Konteynerlerden detaylar
Çocuklardan 13 yaşındaki Medine Severova'nın konuşması
Ramil Mamedov'un konuşması
Safiye Yusufova'nın konuşması
Ukrayna'dan tahliye edilen 56 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Nuriye İslamova'nın konuşması
Çocukların yüzlerinin boyanması
ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU
Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in şampiyonluk kutlamaları
Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşma sonrası açıklamaları
Anadolu Efes oyuncularının Ergin Ataman ve Vasilije Micic'i ıslatmaları
Anadolu Efes ekibi taşıyan uçaktaki anons
Anadolu Efes Basketbolcuları ve teknik heyetin Anıtkabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi
Hatıra fotoğrafı çekilmesi RİZE-ARTVİN HAVALİMANI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILDI (14 MAYIS)
SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENT KURULDU
(19 MAYIS)
ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYON OLDU (21 MAYIS )