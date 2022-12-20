YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (2)
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ALJAZEERA TELEVİZYONU MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜÖldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile (ARŞİV) Cenin Mülteci Kampında vurulan gazeteci Ebu Akile'nin meslektaşları tarafından taşınması Vurulan gazeteci Ebu Akile'ye hastanede müdahale edilmesi Cenaze...
ALJAZEERA TELEVİZYONU MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile (ARŞİV)
Cenin Mülteci Kampında vurulan gazeteci Ebu Akile'nin meslektaşları tarafından taşınması
Vurulan gazeteci Ebu Akile'ye hastanede müdahale edilmesi
Cenaze sonrası slogan atan binlerce kişiden detaylar
İsrail polisinin slogan atanlara müdahale etmesi
İsrail polisinin sert müdahaleleri ve gözaltına alınanlar
Slogan atan göstericiler
Güvenlik önlemlerinden detay
Öldürülen gazeteci Ebu Akile için kılınan cenaze namazı
Ellerinde Filistin bayrakları ile slogan atan göstericilerden detaylar
İsrail polisinin Akile'nin cenazesine ulaşmaya çalışanlara müdahalede bulunması
Filistin Devlet Başkanlığı binasında cenaze töreninden detaylar
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın törene katılması
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Akile'nin naaşına çelenk bırakması
Şirin Ebu Akile cenazesi alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanması
Ebu Akile'nin cenazesinin taşınması
Ebu Akile'nin cenazesinin Yunan Katolik Patrikhanesi'ne getirilmesi
Ebu Akile için dua edilmesi
Şirin Ebu Akile'nin duvara resmedilmesi
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN HAYATINI KAYBETTİ
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (ARŞİV)
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayrakların yarıya indirilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu Muhammed bin Zayid Al Nahyan Nahyan'a taziyelerini iletmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşmesi ALJAZEERA TELEVİZYONU MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
(11 MAYIS)
Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralandı. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile daha sonra yaşamını yitirdi.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN HAYATINI KAYBETTİ (13 MAYIS)
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (74) hayatını kaybetti. Halife bin Zayid'in yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.