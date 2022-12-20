YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (2)

ALJAZEERA TELEVİZYONU MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜÖldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile (ARŞİV) Cenin Mülteci Kampında vurulan gazeteci Ebu Akile'nin meslektaşları tarafından taşınması Vurulan gazeteci Ebu Akile'ye hastanede müdahale edilmesi Cenaze...

ALJAZEERA TELEVİZYONU MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile (ARŞİV)

Cenin Mülteci Kampında vurulan gazeteci Ebu Akile'nin meslektaşları tarafından taşınması

Vurulan gazeteci Ebu Akile'ye hastanede müdahale edilmesi

Cenaze sonrası slogan atan binlerce kişiden detaylar

İsrail polisinin slogan atanlara müdahale etmesi

İsrail polisinin sert müdahaleleri ve gözaltına alınanlar

Slogan atan göstericiler

Güvenlik önlemlerinden detay

Öldürülen gazeteci Ebu Akile için kılınan cenaze namazı

Ellerinde Filistin bayrakları ile slogan atan göstericilerden detaylar

İsrail polisinin Akile'nin cenazesine ulaşmaya çalışanlara müdahalede bulunması

Filistin Devlet Başkanlığı binasında cenaze töreninden detaylar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın törene katılması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Akile'nin naaşına çelenk bırakması

Şirin Ebu Akile cenazesi alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanması

Ebu Akile'nin cenazesinin taşınması

Ebu Akile'nin cenazesinin Yunan Katolik Patrikhanesi'ne getirilmesi

Ebu Akile için dua edilmesi

Şirin Ebu Akile'nin duvara resmedilmesi

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN HAYATINI KAYBETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (ARŞİV)

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayrakların yarıya indirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu Muhammed bin Zayid Al Nahyan Nahyan'a taziyelerini iletmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşmesi ALJAZEERA TELEVİZYONU MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

(11 MAYIS)

Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralandı. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile daha sonra yaşamını yitirdi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN HAYATINI KAYBETTİ (13 MAYIS)

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (74) hayatını kaybetti. Halife bin Zayid'in yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.