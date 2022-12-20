YILIN OLAYLARI 2022 - MAYIS (1)

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ, İKİ YIL ARADAN SONRA TÜM YURTTA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDIİstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri Taksim Meydanı ve Sıraselviler'e kurulan bariyerler HAK-İŞ heyetinin Taksim'e yürüyüşü HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklaması Heyetin Kazancı...

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ, İKİ YIL ARADAN SONRA TÜM YURTTA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri

Taksim Meydanı ve Sıraselviler'e kurulan bariyerler

HAK-İŞ heyetinin Taksim'e yürüyüşü

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklaması

Heyetin Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakması

Heyetin Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakması

TÜRK-İŞ heyetinin Taksim Anıtına çelenk bırakması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması

DİSK üyelerinin Taksim Anıtı'na çelenk bırakması

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması

CHP'DEN 22. VE 23. DÖNEMLERDE İZMİR MİLLETVEKİLİ OLAN CANAN ARITMAN, 72 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Canan Arıtman ile röportaj (ARŞİV)

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın cenaze törenine katılanlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin saf tutması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi ve helallik alınması

Cenazenin taşınması

STARLİNK LEO UYDULARI'NIN GEÇİŞİ SIRASINDA GÖKYÜZÜNDE PARLAMALAR OLUŞTU

SpaceX Falcon'un gökyüzündeki ilerleyişi

Gökyüzünde görülen ışık hüzmesi

Starlink Leo Uyduları'nın geçişi

KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ARALIK 2020'DEN İTİBAREN ARA VERİLEN UMRE ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLADI

Kabe'de tavaf ve umre yapan hacılar (ARŞİV)

Umre için yola çıkacak olan vatandaşlar ve yakınlarından detay

Umre için yola çıkacak olan vatandaşlar ve yakınlarının havaalanındaki işlemleri

Dua edilmesi

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın konuşması

Kafiledeki vatandaşlarla röportajlar 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ, İKİ YIL ARADAN SONRA TÜM YURTTA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI (1 MAYIS)

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iki yıl aradan sonra tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP'DEN 22. VE 23. DÖNEMLERDE İZMİR MİLLETVEKİLİ OLAN CANAN ARITMAN, 72 YAŞINDA VEFAT ETTİ (7 MAYIS)

İzmir'de vefat eden eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Arıtman için Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

STARLİNK LEO UYDULARI'NIN GEÇİŞİ SIRASINDA GÖKYÜZÜNDE PARLAMALAR OLUŞTU (7 MAYIS)

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve bir çok şehirde 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler, heyecana neden oldu. Yurdun bir çok bölgesinden ve KKTC'den sosyal medya kullanıcıları ışıklı cisimlerle ilgili görüntüleri paylaştı.

KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ARALIK 2020'DEN İTİBAREN ARA VERİLEN UMRE ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLADI (10 MAYIS)

Kovid-19 salgını nedeniyle Aralık 2020'den itibaren ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ilk kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara yola çıktı.