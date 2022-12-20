YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (7)
Güncel Haberler
23 KASIM 2022 DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.
23 KASIM 2022
DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ. İSTANBUL, BOLU, SAKARYA, ANKARA, KOCAELİ, KÜTAHYA, BİLECİK, BURSA, VE İZMİR'E KADAR GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLEN DEPREMDE 93 KİŞİ YARALANDI
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deprem anında kedilerin kaçışmasının güvenlik kamerası görüntüleri
Bir depremzedenin depremde evdeki yıkılan eşyaları ve yaşadığı korku
AFAD Merkezinde deprem anı
Vatandaşların depremin ardından sokaklarda bekleyişi
Kızılay'ın vatandaşlara battaniye dağıtması
Toplanma alanlarında bekleyen vatandaşlar
Depremde yıkılan bir tavuk çiftliği ve kurtarılmaya çalışan civcivler
Depremde yıkılan binalar
Depremin ardınan arazide oluşan çatlaklar
Yıkılan binaların enkazının kaldırılması
Hasar gören Sarıdere köyü camisinin yıkılması
Hasar gören Çilimli camisinin yıkımı
Kurulan Çadırkent ve Konteynerkent
KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNE BAĞLI DENİZGÖLÜ KÖYÜ, ÖLEN KEDİDE KUDUZ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü (dron)
Denizgölü köyü tabelası
Köyde bulunan köpekleri
Ekiplerin köydeki köpekleri aşılaması
ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), DEAŞ'IN BAŞINA GEÇEN EBU EL-HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
DEAŞ elebaşının bulunduğu iddia edilen eve ateş edilme anları
Muhaliflerin evi kuşattığı anlardan detay
Evin yanması ve dumanların yükselmesi DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ (22 KASIM)
İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli·, Kütahya, Bi·leci·k, Bursa, ve İzmi·r'e kadar geni·ş bi·r alanda hi·ssedi·len depremde 93 ki·şi· yaralandı.
KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNE BAĞLI DENİZGÖLÜ KÖYÜ, ÖLEN KEDİDE KUDUZ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI (29 KASIM)
Kağızman'a bağlı Denizgölü köyünde kuduz vakasına rastlanmasının ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve tüm köylerde başıboş hayvanlara yönelik aşılama çalışması başlattı
ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), DEAŞ'IN BAŞINA GEÇEN EBU EL-HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI (30 KASIM)
CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.