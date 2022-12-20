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YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (7)

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23 KASIM 2022 DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.

23 KASIM 2022

DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ. İSTANBUL, BOLU, SAKARYA, ANKARA, KOCAELİ, KÜTAHYA, BİLECİK, BURSA, VE İZMİR'E KADAR GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLEN DEPREMDE 93 KİŞİ YARALANDI

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem anında kedilerin kaçışmasının güvenlik kamerası görüntüleri

Bir depremzedenin depremde evdeki yıkılan eşyaları ve yaşadığı korku

AFAD Merkezinde deprem anı

Vatandaşların depremin ardından sokaklarda bekleyişi

Kızılay'ın vatandaşlara battaniye dağıtması

Toplanma alanlarında bekleyen vatandaşlar

Depremde yıkılan bir tavuk çiftliği ve kurtarılmaya çalışan civcivler

Depremde yıkılan binalar

Depremin ardınan arazide oluşan çatlaklar

Yıkılan binaların enkazının kaldırılması

Hasar gören Sarıdere köyü camisinin yıkılması

Hasar gören Çilimli camisinin yıkımı

Kurulan Çadırkent ve Konteynerkent

KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNE BAĞLI DENİZGÖLÜ KÖYÜ, ÖLEN KEDİDE KUDUZ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü (dron)

Denizgölü köyü tabelası

Köyde bulunan köpekleri

Ekiplerin köydeki köpekleri aşılaması

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), DEAŞ'IN BAŞINA GEÇEN EBU EL-HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

DEAŞ elebaşının bulunduğu iddia edilen eve ateş edilme anları

Muhaliflerin evi kuşattığı anlardan detay

Evin yanması ve dumanların yükselmesi DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ (22 KASIM)

İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli·, Kütahya, Bi·leci·k, Bursa, ve İzmi·r'e kadar geni·ş bi·r alanda hi·ssedi·len depremde 93 ki·şi· yaralandı.

KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNE BAĞLI DENİZGÖLÜ KÖYÜ, ÖLEN KEDİDE KUDUZ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI (29 KASIM)

Kağızman'a bağlı Denizgölü köyünde kuduz vakasına rastlanmasının ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve tüm köylerde başıboş hayvanlara yönelik aşılama çalışması başlattı

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), DEAŞ'IN BAŞINA GEÇEN EBU EL-HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI (30 KASIM)

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

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