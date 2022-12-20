YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (7) Güncel Haberler 23 KASIM 2022 DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ. 23 KASIM 2022 DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ. İSTANBUL, BOLU, SAKARYA, ANKARA, KOCAELİ, KÜTAHYA, BİLECİK, BURSA, VE İZMİR'E KADAR GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLEN DEPREMDE 93 KİŞİ YARALANDI Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem anında kedilerin kaçışmasının güvenlik kamerası görüntüleri Bir depremzedenin depremde evdeki yıkılan eşyaları ve yaşadığı korku AFAD Merkezinde deprem anı Vatandaşların depremin ardından sokaklarda bekleyişi Kızılay'ın vatandaşlara battaniye dağıtması Toplanma alanlarında bekleyen vatandaşlar Depremde yıkılan bir tavuk çiftliği ve kurtarılmaya çalışan civcivler Depremde yıkılan binalar Depremin ardınan arazide oluşan çatlaklar Yıkılan binaların enkazının kaldırılması Hasar gören Sarıdere köyü camisinin yıkılması Hasar gören Çilimli camisinin yıkımı Kurulan Çadırkent ve Konteynerkent KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNE BAĞLI DENİZGÖLÜ KÖYÜ, ÖLEN KEDİDE KUDUZ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü (dron) Denizgölü köyü tabelası Köyde bulunan köpekleri Ekiplerin köydeki köpekleri aşılaması ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), DEAŞ'IN BAŞINA GEÇEN EBU EL-HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI DEAŞ elebaşının bulunduğu iddia edilen eve ateş edilme anları Muhaliflerin evi kuşattığı anlardan detay Evin yanması ve dumanların yükselmesi DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ (22 KASIM) İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli·, Kütahya, Bi·leci·k, Bursa, ve İzmi·r'e kadar geni·ş bi·r alanda hi·ssedi·len depremde 93 ki·şi· yaralandı. KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNE BAĞLI DENİZGÖLÜ KÖYÜ, ÖLEN KEDİDE KUDUZ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI (29 KASIM) Kağızman'a bağlı Denizgölü köyünde kuduz vakasına rastlanmasının ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve tüm köylerde başıboş hayvanlara yönelik aşılama çalışması başlattı ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), DEAŞ'IN BAŞINA GEÇEN EBU EL-HASSAN EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI (30 KASIM) CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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