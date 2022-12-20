YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (6)
Güncel Haberler
KAZAKİSTAN'DA ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ OYLARIN YÜZDE 81,31'İNİ ALAN KASIM CÖMERT TOKAYEV'İN YENİDEN KAZANDIVatandaşların oy kullanması Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in oy kullanması Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklamasıENDONEZYA'NIN BATI CAVA EYALETİNDE CİRANJANG ŞEHRİNİN...
KAZAKİSTAN'DA ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ OYLARIN YÜZDE 81,31'İNİ ALAN KASIM CÖMERT TOKAYEV'İN YENİDEN KAZANDI
Vatandaşların oy kullanması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in oy kullanması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklaması
ENDONEZYA'NIN BATI CAVA EYALETİNDE CİRANJANG ŞEHRİNİN 18 KİLOMETRE GÜNEYBATISINDA MEYDANA GELEN 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 321 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ.
Yıkılan binalar
Hasar gören hastane
Sokağa çıkan insanlar
Hastanelerin bahçesine kurulan acil yardım çadırları
Depremzedelerin çadırlarda tedavi edilmesi
Depremin neden olduğu heyelan (dron)
İş makineleriyle yolu açma çalışması (dron)
İş makineleri yardımıyla yolların açılması
Toprak altında kalan araçların çıkarılması
Sedyedeki cenaze
Cenaze namazı
Aile yakınları
Cemaat
Cenazenin mezarlığa taşınması
Cenazenin mezara indirilmesi
Dua okunması
Hasarın olduğu bölge (dron)
Depremde hasar gören park
Enkaz altında kalan araçlar
Yıkılan binalar
Heyelan
Yan yatan evler
Çöken yol
Enkaz temizliği
YUSUFELİ BARAJI VE HES, YENİ BAĞLANTI YOLLARI VE TÜNELLERİ İLE YENİ YERLEŞİM BÖLGESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan video
Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi projelerinin tanıtım filmi
Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri (dron)
Yusufeli Barajından görünüm
Törene katılan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - KAZAKİSTAN'DA ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ OYLARIN YÜZDE 81,31'İNİ ALAN KASIM CÖMERT TOKAYEV'İN YENİDEN KAZANDI (21 KASIM)
Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun ilk sonuçlarına göre, erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev'in yeniden kazandığı bildirildi.
ENDONEZYA'NIN BATI CAVA EYALETİNDE CİRANJANG ŞEHRİNİN 18 KİLOMETRE GÜNEYBATISINDA MEYDANA GELEN 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 321 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ (21 KASIM)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 321 kişi hayatını kaybetti, 22 binden fazla ev hasar gördü
YUSUFELİ BARAJI VE HES, YENİ BAĞLANTI YOLLARI VE TÜNELLERİ İLE YENİ YERLEŞİM BÖLGESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI (22 KASIM)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında Pençe-Kılıç Harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız." diye konuştu.