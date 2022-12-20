YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (6)

KAZAKİSTAN'DA ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ OYLARIN YÜZDE 81,31'İNİ ALAN KASIM CÖMERT TOKAYEV'İN YENİDEN KAZANDI

Vatandaşların oy kullanması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in oy kullanması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklaması

ENDONEZYA'NIN BATI CAVA EYALETİNDE CİRANJANG ŞEHRİNİN 18 KİLOMETRE GÜNEYBATISINDA MEYDANA GELEN 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 321 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ.

Yıkılan binalar

Hasar gören hastane

Sokağa çıkan insanlar

Hastanelerin bahçesine kurulan acil yardım çadırları

Depremzedelerin çadırlarda tedavi edilmesi

Depremin neden olduğu heyelan (dron)

İş makineleriyle yolu açma çalışması (dron)

İş makineleri yardımıyla yolların açılması

Toprak altında kalan araçların çıkarılması

Sedyedeki cenaze

Cenaze namazı

Aile yakınları

Cemaat

Cenazenin mezarlığa taşınması

Cenazenin mezara indirilmesi

Dua okunması

Hasarın olduğu bölge (dron)

Depremde hasar gören park

Enkaz altında kalan araçlar

Yıkılan binalar

Heyelan

Yan yatan evler

Çöken yol

Enkaz temizliği

YUSUFELİ BARAJI VE HES, YENİ BAĞLANTI YOLLARI VE TÜNELLERİ İLE YENİ YERLEŞİM BÖLGESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan video

Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi projelerinin tanıtım filmi

Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri (dron)

Yusufeli Barajından görünüm

Törene katılan vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - KAZAKİSTAN'DA ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ OYLARIN YÜZDE 81,31'İNİ ALAN KASIM CÖMERT TOKAYEV'İN YENİDEN KAZANDI (21 KASIM)

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun ilk sonuçlarına göre, erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev'in yeniden kazandığı bildirildi.

ENDONEZYA'NIN BATI CAVA EYALETİNDE CİRANJANG ŞEHRİNİN 18 KİLOMETRE GÜNEYBATISINDA MEYDANA GELEN 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 321 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ (21 KASIM)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 321 kişi hayatını kaybetti, 22 binden fazla ev hasar gördü

YUSUFELİ BARAJI VE HES, YENİ BAĞLANTI YOLLARI VE TÜNELLERİ İLE YENİ YERLEŞİM BÖLGESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI (22 KASIM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında Pençe-Kılıç Harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız." diye konuştu.