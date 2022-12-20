YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (4)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17'NCİ G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE ENDONEZYA'NIN BALİ ADASINA GELDİG20 Zirvesi ile ilgili şehir merkezi Dalgalanan Türk bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Sağlık...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17'NCİ G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE ENDONEZYA'NIN BALİ ADASINA GELDİ

G20 Zirvesi ile ilgili şehir merkezi

Dalgalanan Türk bayrağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin tarafından karşılanması

ABD Başkanı Joe Biden'i taşıyan uçağın gelişi

ABD Başkanı Joe Biden'in uçaktan inmesi

ABD Başkanı Joe Biden'in karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G 20 Liderler Zirvesine katılmak için gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile tokalaşması ve basın için poz vermeleri

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun ABD Başkanı Joe Biden'i karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Viktorovich Lavrov'u karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılaması ve tokalaşma

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşılaması ve tokalaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sohbet etmesi

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun konuşması

ABD Başkanı Joe Biden'in konuşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferans yöntemiyle bağlanması

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşmalar

Liderlerin öğle yemeğinde buluşması

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİKTA üyesi ülkelerin liderleriyle fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

POLONYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ KÖYE DÜŞEN FÜZE NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Przewodow tabelası

Polis kontrol noktası

Olay yerine giden ve olay yerinden dönen araçlar

Przewodow Köyü girişi

Güvenlik güçlerinin bölgede inceleme yapması

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın gelişi

Duda'nın kabine üyeleri ve toplantı katılımcılarıyla tokalaşması

Güvenlik önlemleri

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın gelişi

Duda'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması

Güvenlik önlemleri

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17'NCİ G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE ENDONEZYA'NIN BALİ ADASINA GELDİ (14 KASIM - 16 KASIM)

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için gittikleri Endonezya'nın Bali Adası'nda yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan, Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Ben, Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin de "Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesini yaptı.

POLONYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ KÖYE DÜŞEN FÜZE NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (15 KASIM)

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.