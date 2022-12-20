YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (4)
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17'NCİ G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE ENDONEZYA'NIN BALİ ADASINA GELDİG20 Zirvesi ile ilgili şehir merkezi Dalgalanan Türk bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Sağlık...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17'NCİ G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE ENDONEZYA'NIN BALİ ADASINA GELDİ
G20 Zirvesi ile ilgili şehir merkezi
Dalgalanan Türk bayrağı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin tarafından karşılanması
ABD Başkanı Joe Biden'i taşıyan uçağın gelişi
ABD Başkanı Joe Biden'in uçaktan inmesi
ABD Başkanı Joe Biden'in karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G 20 Liderler Zirvesine katılmak için gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile tokalaşması ve basın için poz vermeleri
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun ABD Başkanı Joe Biden'i karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Viktorovich Lavrov'u karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılaması ve tokalaşma
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşılaması ve tokalaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sohbet etmesi
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun konuşması
ABD Başkanı Joe Biden'in konuşması
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferans yöntemiyle bağlanması
Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşmalar
Liderlerin öğle yemeğinde buluşması
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİKTA üyesi ülkelerin liderleriyle fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
POLONYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ KÖYE DÜŞEN FÜZE NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Przewodow tabelası
Polis kontrol noktası
Olay yerine giden ve olay yerinden dönen araçlar
Przewodow Köyü girişi
Güvenlik güçlerinin bölgede inceleme yapması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın gelişi
Duda'nın kabine üyeleri ve toplantı katılımcılarıyla tokalaşması
Güvenlik önlemleri
Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın gelişi
Duda'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması
Güvenlik önlemleri
ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17'NCİ G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE ENDONEZYA'NIN BALİ ADASINA GELDİ (14 KASIM - 16 KASIM)
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için gittikleri Endonezya'nın Bali Adası'nda yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan, Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Ben, Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin de "Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesini yaptı.
POLONYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ KÖYE DÜŞEN FÜZE NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (15 KASIM)
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.