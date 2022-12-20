YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (3)

-İSTANBUL'DAKİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDIBeyoğlu'nda patlama sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin gelmesi Patlama sonrası yaşanan panik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İçişleri...

-İSTANBUL'DAKİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI

Beyoğlu'nda patlama sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin gelmesi

Patlama sonrası yaşanan panik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması

Eve yapılan operasyon

Teröristin yakalanması ve sevki

Evde yapılan arama

Terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın fotoğrafları

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay öncesi araçtan inmesi ve bir mağazaya girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları

Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntüleri (güvenlik kamerası)

Terörist Ahlam Albashır'ın elinde cep telefonu ile keşif yapması

Teröristin taksim meydanında yürümesi

İstiklal Caddesi'ne girişi ve yürümesi

Patlamanın olduğu noktadaki banka oturması

Sırt çantasını banka bırakması

İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydan istikametine yürümesi

Patlama sonrası koşarak uzaklaşmaya başlaması

Terör saldırısının gerçekleştiği alanın havadan görüntüsü

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılması

İstiklal Caddesi'nin Türk bayrakları ile donatılması

İstiklal Caddesi'nin havadan görüntüleri

Yaya trafiğine açılan İstiklal Caddesi'nden detaylar

Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun patlamanın olduğu bölgede açıklama yapması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastane ziyareti, hastalar ile sohbet etmesi ve hastaneden ayrılmaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde yürümesi

Bakan Karaismailoğlu'nun karanfil bırakması

Milli Eğitim Bakanı Özer'in karanfil bırakması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları

Cenaze namazlarından detaylar

Taziyelerin sunulması

Dua edilmesi

Eşini ve 9 yaşındaki kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan

Yusuf Meydan'ın ağabeyi Yasin Meydan ile röportaj

Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in fotoğrafı İSTANBUL'DAKİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI (13 KASIM)

İstanbul'daki terör saldırısının faili Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, güvenlik güçlerince Küçükçekmece'deki evinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, saldırının failinin yakalanmaması halinde Yunanistan'a kaçırılacağını ifade etti. Soylu ayrıca, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır." dedi.