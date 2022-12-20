YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (3)
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-İSTANBUL'DAKİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDIBeyoğlu'nda patlama sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin gelmesi Patlama sonrası yaşanan panik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İçişleri...
-İSTANBUL'DAKİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI
Beyoğlu'nda patlama sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin gelmesi
Patlama sonrası yaşanan panik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması
Eve yapılan operasyon
Teröristin yakalanması ve sevki
Evde yapılan arama
Terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın fotoğrafları
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay öncesi araçtan inmesi ve bir mağazaya girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntüleri (güvenlik kamerası)
Terörist Ahlam Albashır'ın elinde cep telefonu ile keşif yapması
Teröristin taksim meydanında yürümesi
İstiklal Caddesi'ne girişi ve yürümesi
Patlamanın olduğu noktadaki banka oturması
Sırt çantasını banka bırakması
İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydan istikametine yürümesi
Patlama sonrası koşarak uzaklaşmaya başlaması
Terör saldırısının gerçekleştiği alanın havadan görüntüsü
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılması
İstiklal Caddesi'nin Türk bayrakları ile donatılması
İstiklal Caddesi'nin havadan görüntüleri
Yaya trafiğine açılan İstiklal Caddesi'nden detaylar
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun patlamanın olduğu bölgede açıklama yapması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastane ziyareti, hastalar ile sohbet etmesi ve hastaneden ayrılmaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde yürümesi
Bakan Karaismailoğlu'nun karanfil bırakması
Milli Eğitim Bakanı Özer'in karanfil bırakması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları
Cenaze namazlarından detaylar
Taziyelerin sunulması
Dua edilmesi
Eşini ve 9 yaşındaki kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan
Yusuf Meydan'ın ağabeyi Yasin Meydan ile röportaj
Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in fotoğrafı İSTANBUL'DAKİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI (13 KASIM)
İstanbul'daki terör saldırısının faili Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, güvenlik güçlerince Küçükçekmece'deki evinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi gözaltına aldı.
İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, saldırının failinin yakalanmaması halinde Yunanistan'a kaçırılacağını ifade etti. Soylu ayrıca, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır." dedi.