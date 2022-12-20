YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (2)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÜRKİYE'YE RESMİ ZİYARETTE BULUNAN İSVEÇ BAŞBAKANI ULF KRİSTERSSON'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un makam aracıyla atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u karşılaması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un heyet üyeleriyle tokalaşmaları

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a hediye vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un konuşması

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV TARAFINDAN "TÜRK DÜNYASI ALi NiŞANi" VE "YÜKSEK DÜZEYLİ İMAM BUHARİ NiŞANI" TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nın takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'ın tokalaşması

Heyetlerin takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev'in görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tokalaşması

İki liderin baş başa görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etmesi

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafında yer alması

Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi

Protokollerin imzalanması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Dünyası Ali Nişanı verilmesi

TÜRKİYE GENELİNDE "ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI YAPILDI

"Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı tanıtım filmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İçişleri Bakanı Soylu'nun tatbikata katılması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindekilerin Çök Kapan Tutun yapması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "çök kapan tutun" tatbikatına katılması

Cami cemaatinin tatbikata katılması

Çocukların tatbikata katılması

Market personelinin tatbikata katılması

Sağlık personelinin tatbikata katılması

Esnafın tatbikata katılması

Kahvehane sakinlerinin tatbikata katılması CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSVEÇ BAŞBAKANI ULF KRİSTERSSON'U KABUL ETTİ (8 KASIM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz." dedi, PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesinin muhakkak engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV TARAFINDAN "TÜRK DÜNYASI ALi NiŞANi" VE "YÜKSEK DÜZEYLİ İMAM BUHARİ NiŞANI" TAKDİM EDİLDİ (10 KASIM - 11 KASIM)

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'nde Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.

TÜRKİYE GENELİNDE "ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI YAPILDI (12 KASIM)

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 12 Kasım Düzce Depremi'nin 23. yılında saat 18.57'de yapılan tatbikata vatandaşlar yoğun olarak katıldı.