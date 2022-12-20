YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (2)
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÜRKİYE'YE RESMİ ZİYARETTE BULUNAN İSVEÇ BAŞBAKANI ULF KRİSTERSSON'U KABUL ETTİCumhurbaşkanlığı Külliyesi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un makam aracıyla atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÜRKİYE'YE RESMİ ZİYARETTE BULUNAN İSVEÇ BAŞBAKANI ULF KRİSTERSSON'U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un makam aracıyla atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u karşılaması
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un heyet üyeleriyle tokalaşmaları
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a hediye vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un konuşması
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV TARAFINDAN "TÜRK DÜNYASI ALi NiŞANi" VE "YÜKSEK DÜZEYLİ İMAM BUHARİ NiŞANI" TAKDİM EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nın takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'ın tokalaşması
Heyetlerin takdimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev'in görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tokalaşması
İki liderin baş başa görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etmesi
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafında yer alması
Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi
Protokollerin imzalanması
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Dünyası Ali Nişanı verilmesi
TÜRKİYE GENELİNDE "ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI YAPILDI
"Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı tanıtım filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Soylu'nun tatbikata katılması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindekilerin Çök Kapan Tutun yapması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "çök kapan tutun" tatbikatına katılması
Cami cemaatinin tatbikata katılması
Çocukların tatbikata katılması
Market personelinin tatbikata katılması
Sağlık personelinin tatbikata katılması
Esnafın tatbikata katılması
Kahvehane sakinlerinin tatbikata katılması CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSVEÇ BAŞBAKANI ULF KRİSTERSSON'U KABUL ETTİ (8 KASIM)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz." dedi, PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesinin muhakkak engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV TARAFINDAN "TÜRK DÜNYASI ALi NiŞANi" VE "YÜKSEK DÜZEYLİ İMAM BUHARİ NiŞANI" TAKDİM EDİLDİ (10 KASIM - 11 KASIM)
Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'nde Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.
TÜRKİYE GENELİNDE "ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI YAPILDI (12 KASIM)
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 12 Kasım Düzce Depremi'nin 23. yılında saat 18.57'de yapılan tatbikata vatandaşlar yoğun olarak katıldı.