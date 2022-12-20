YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (7)

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜREÇLERİ HAKKINDA ÜÇ ÜLKENİN LİDERLERİNİN HUZURUNDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI18 Mayıs 2022'de başvuru dosyalarının takdimi NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO...

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜREÇLERİ HAKKINDA ÜÇ ÜLKENİN LİDERLERİNİN HUZURUNDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI

18 Mayıs 2022'de başvuru dosyalarının takdimi

NATO-Türkiye-İsveç- Finlandiya dörtlü görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ile tokalaşması

Heyetler arası görüşmeden detay

Liderlerin salona gelişleri

Anlaşmaların imza töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü memorandum imza töreninin ardından konuşması

İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü destekçilerinin gösterileri

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de imzalanan memorandum ile ilgili konuşması

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU CÜNEYT ARKIN, HAYATINI KAYBETTİ

Cüneyt Arkın'ın filmlerinden kesitler ve AA ARŞİVİNDE yer alan görüntüleri

Prof. Dr. Ferah Ece'nin açıklaması

Oyuncu Tamer Yiğit ile şair Ahmet Selçuk İlkan'ın açıklamaları

Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Sevenleri ve hayranlarının tabutun önünden geçmeleri

Eşinin ağlaması ve çocuklarına sarılması

Cenazeye katılan sanatçılar Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve Ediz Hun

İmamın helallik istemesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

Cenaze aracına tabutun konulması

Oyuncu Cüneyt Arkın'ın tekbir ve alkışlar ile ebediyete uğurlanması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin kapanış oturumunun düzenleneceği IFEMA Kongre Merkezi'ne gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve Johnson'la sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın basın için poz vermesi

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

NATO Zirvesi kapanış toplantısının ardından aile fotoğrafı çekimi TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜREÇLERİ HAKKINDA ÜÇ ÜLKENİN LİDERLERİNİN HUZURUNDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI (28 HAZİRAN)

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU CÜNEYT ARKIN, HAYATINI KAYBETTİ (28 HAİZRAN)

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

"Gurbet Kuşları" adlı sinema filmiyle 1964'te oyunculuğa başlayan sanatçı, sonraki yıllarda aksiyon filmleriyle Yeşilçam'ın unutulmayan isimleri arasına adını yazdırdı. Oyunculuk yaşamında 300'ü aşkın filmde başrol alan ve Türk sinema tarihine damga vuran Arkın için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Arkın, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİNE KATILDI (30 HAZİRAN)

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerle açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında imzalanan, PKK/YPG/PYD ile FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun uluslararası bir anlaşmada yer almasını sağlayan üçlü muhtıranın, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olduğunu belirtti.