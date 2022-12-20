YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (7)
Güncel Haberler
TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜREÇLERİ HAKKINDA ÜÇ ÜLKENİN LİDERLERİNİN HUZURUNDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI18 Mayıs 2022'de başvuru dosyalarının takdimi NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO...
TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜREÇLERİ HAKKINDA ÜÇ ÜLKENİN LİDERLERİNİN HUZURUNDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI
18 Mayıs 2022'de başvuru dosyalarının takdimi
NATO-Türkiye-İsveç- Finlandiya dörtlü görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tokalaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ile tokalaşması
Heyetler arası görüşmeden detay
Liderlerin salona gelişleri
Anlaşmaların imza töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü memorandum imza töreninin ardından konuşması
İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü destekçilerinin gösterileri
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de imzalanan memorandum ile ilgili konuşması
YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU CÜNEYT ARKIN, HAYATINI KAYBETTİ
Cüneyt Arkın'ın filmlerinden kesitler ve AA ARŞİVİNDE yer alan görüntüleri
Prof. Dr. Ferah Ece'nin açıklaması
Oyuncu Tamer Yiğit ile şair Ahmet Selçuk İlkan'ın açıklamaları
Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Sevenleri ve hayranlarının tabutun önünden geçmeleri
Eşinin ağlaması ve çocuklarına sarılması
Cenazeye katılan sanatçılar Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve Ediz Hun
İmamın helallik istemesi
Cenaze namazının kılınması
Tabutun taşınması
Cenaze aracına tabutun konulması
Oyuncu Cüneyt Arkın'ın tekbir ve alkışlar ile ebediyete uğurlanması
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin kapanış oturumunun düzenleneceği IFEMA Kongre Merkezi'ne gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve Johnson'la sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın tokalaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın basın için poz vermesi
ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
NATO Zirvesi kapanış toplantısının ardından aile fotoğrafı çekimi TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜREÇLERİ HAKKINDA ÜÇ ÜLKENİN LİDERLERİNİN HUZURUNDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI (28 HAZİRAN)
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.
YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU CÜNEYT ARKIN, HAYATINI KAYBETTİ (28 HAİZRAN)
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
"Gurbet Kuşları" adlı sinema filmiyle 1964'te oyunculuğa başlayan sanatçı, sonraki yıllarda aksiyon filmleriyle Yeşilçam'ın unutulmayan isimleri arasına adını yazdırdı. Oyunculuk yaşamında 300'ü aşkın filmde başrol alan ve Türk sinema tarihine damga vuran Arkın için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Arkın, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİNE KATILDI (30 HAZİRAN)
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerle açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında imzalanan, PKK/YPG/PYD ile FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun uluslararası bir anlaşmada yer almasını sağlayan üçlü muhtıranın, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olduğunu belirtti.