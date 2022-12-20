YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (6)

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, ÜLKE GENELİNDE KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL OLARAK GARANTİ ALTINA ALAN 1973 TARİHLİ "ROE-WADE KARARINI" İPTAL ETTİProtesto gösterileri (dron) Pankartlar ile slogan atan protestocularOYUNCU VE YÖNETMEN OSMAN WÖBER HAYATINI KAYBETTİOyuncu Osman Wöber'e ait fotoğraf Mecidiyeköy...

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, ÜLKE GENELİNDE KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL OLARAK GARANTİ ALTINA ALAN 1973 TARİHLİ "ROE-WADE KARARINI" İPTAL ETTİ

Protesto gösterileri (dron)

Pankartlar ile slogan atan protestocular

OYUNCU VE YÖNETMEN OSMAN WÖBER HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu Osman Wöber'e ait fotoğraf

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen anma töreni

Düzenlenen cenaze töreni

BATI KARADENİZ İLLERİNDEN KASTAMONU, KARABÜK, ZONGULDAK, BARTIN, SİNOP VE DÜZCE'DE SEL MEYDANA GELDİ

Yağışın ardından taşan İnebolu Çayı

Köprünün sel nedeniyle yıkılma anı

Bozkurt'taki Ezine Çayında yaşanan taşkın

İş makinesiyle taşmayı engellemeye çalışan ekipler

İlişi köyünde botla arama kurtarma faaliyeti yapan ekipleri

Köyün içinden akan sel

Sular altında kalan Bozkurt (dron)

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterin mahsur kalan vatandaşları helikoptere alması

Helikoptere alınan vatandaşların güvenli bölgeye indirilmesi

Ambulans ve ilk yardım ekipleri

Güvenli bölgeye alınan ilk yardım ekipleri tarafından vatandaşlara ilk müdahale yapılması

Evde mahsur kalan yaşlı vatandaşın ekipler tarafından pencereden kurtarılması

-Yıkılan caminin cep telefonu ile görüntülenmesi

Çayda ekipler tarafından yapılan arama

Recep Bakırcı'ın kaybolduğu alan

Sular altın kalan yerlerin drone ile görüntülenmesi

BARTIN

Taşkın nedeniyle mahsur kalan araçların kepçe yardımıyla kurtarılması

Selin zarar verdiği yerler

Yıkılan cami

Caminin minaresi

DÜZCE

Hasar gören inşaat

Sağanakla debisi yükselen dere

Düzce'nin Gölyaka ilçesi su baskınları

Su baskını yaşanan alanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun taşkın alanın incelemesi

KARABÜK

Selden etkilenen alanların havadan görüntülenmesi (dton)

Yıkılan evler

-Sel sularının getirdiği kütükler

SİNOP

-Taşkın sebebiyle yükselen su seviyesi

Hasar gören evler ve araçlar

Su basan evler

ZONGULDAK

Aşırı yağış sonucu taşan Çaydamar Deresi

Dere kenarında park halindeki araçların suya kapılması

Taşan derenin hayatı olumsuz etkilemesi

Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması

CEZAYİR'DE DÜZENLENEN 19. AKDENİZ OYUNLARI

Akdeniz Oyunları'nın açılış töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılış törenini izlemesi

Türk sporcuların geçidinden detaylar

Türk ve Cezayir bayrakları taşıyan seyircilerden detay

Dans gösterisi yapılması

Milli marşların çalınması

Havai fişek gösterileri

Atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil'in ödül kazandığı performansı

Adem Asil arkadaşları tarafından tebrik edilmesi ve madalya töreni

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit'in maçı

Ayşe Çağırır ve Tunuslu Wafa Hafsı'nın mücadelesi

Kadın Milli Hentbol Takımının Kuzey Makedonya maçı

Madalya töreninden detaylar

Altın madalya kazanan Klasik Yay Kadın Milli Takımlılarına madalyalarının verilmesi

Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın madalya kazandı ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, ÜLKE GENELİNDE KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL OLARAK GARANTİ ALTINA ALAN 1973 TARİHLİ "ROE-WADE KARARINI" İPTAL ETTİ (24 HAZİRAN)

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

OYUNCU VE YÖNETMEN OSMAN WÖBER HAYATINI KAYBETTİ (25 HAZİRAN)

Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

BATI KARADENİZ İLLERİNDEN KASTAMONU, KARABÜK, ZONGULDAK, BARTIN, SİNOP VE DÜZCE'DE SEL MEYDANA GELDİ (25 HAZİRAN)

Batı Karadeniz illerinden Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce'de etkili olan sağanağın şiddetini artırmasıyla ev ve iş yerlerini su bastı.

Sel nedeniyle mahsur kalanlar AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildi. 5 bakan, sağanağın etkili olduğu illerde incelemelerde bulundu.

19. AKDENİZ OYUNLARI CEZAYİR'DE DÜZENLENDİ (26-30 HAZİRAN)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katılması

19. AKDENİZ OYUNLARI'NA KATILAN MİLLİ SPORCULARIMIZIN MADALYA KAZANDIKLARI MÜSABAKLAR (FOTOĞRAF)

Bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.

Halka aletinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın madalya kazandı.

Bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.

Atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.

Paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

Bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda altın madalya elde etti.

Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya elde etti.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Milli judocu Vedat Albayrak, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atlet Jak Ali Harvey altın madalya kazandı.