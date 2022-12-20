YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (6)
Güncel Haberler
ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, ÜLKE GENELİNDE KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL OLARAK GARANTİ ALTINA ALAN 1973 TARİHLİ "ROE-WADE KARARINI" İPTAL ETTİProtesto gösterileri (dron) Pankartlar ile slogan atan protestocularOYUNCU VE YÖNETMEN OSMAN WÖBER HAYATINI KAYBETTİOyuncu Osman Wöber'e ait fotoğraf Mecidiyeköy...
ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, ÜLKE GENELİNDE KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL OLARAK GARANTİ ALTINA ALAN 1973 TARİHLİ "ROE-WADE KARARINI" İPTAL ETTİ
Protesto gösterileri (dron)
Pankartlar ile slogan atan protestocular
OYUNCU VE YÖNETMEN OSMAN WÖBER HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Osman Wöber'e ait fotoğraf
Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen anma töreni
Düzenlenen cenaze töreni
BATI KARADENİZ İLLERİNDEN KASTAMONU, KARABÜK, ZONGULDAK, BARTIN, SİNOP VE DÜZCE'DE SEL MEYDANA GELDİ
Yağışın ardından taşan İnebolu Çayı
Köprünün sel nedeniyle yıkılma anı
Bozkurt'taki Ezine Çayında yaşanan taşkın
İş makinesiyle taşmayı engellemeye çalışan ekipler
İlişi köyünde botla arama kurtarma faaliyeti yapan ekipleri
Köyün içinden akan sel
Sular altında kalan Bozkurt (dron)
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterin mahsur kalan vatandaşları helikoptere alması
Helikoptere alınan vatandaşların güvenli bölgeye indirilmesi
Ambulans ve ilk yardım ekipleri
Güvenli bölgeye alınan ilk yardım ekipleri tarafından vatandaşlara ilk müdahale yapılması
Evde mahsur kalan yaşlı vatandaşın ekipler tarafından pencereden kurtarılması
-Yıkılan caminin cep telefonu ile görüntülenmesi
Çayda ekipler tarafından yapılan arama
Recep Bakırcı'ın kaybolduğu alan
Sular altın kalan yerlerin drone ile görüntülenmesi
BARTIN
Taşkın nedeniyle mahsur kalan araçların kepçe yardımıyla kurtarılması
Selin zarar verdiği yerler
Yıkılan cami
Caminin minaresi
DÜZCE
Hasar gören inşaat
Sağanakla debisi yükselen dere
Düzce'nin Gölyaka ilçesi su baskınları
Su baskını yaşanan alanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun taşkın alanın incelemesi
KARABÜK
Selden etkilenen alanların havadan görüntülenmesi (dton)
Yıkılan evler
-Sel sularının getirdiği kütükler
SİNOP
-Taşkın sebebiyle yükselen su seviyesi
Hasar gören evler ve araçlar
Su basan evler
ZONGULDAK
Aşırı yağış sonucu taşan Çaydamar Deresi
Dere kenarında park halindeki araçların suya kapılması
Taşan derenin hayatı olumsuz etkilemesi
Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması
CEZAYİR'DE DÜZENLENEN 19. AKDENİZ OYUNLARI
Akdeniz Oyunları'nın açılış töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılış törenini izlemesi
Türk sporcuların geçidinden detaylar
Türk ve Cezayir bayrakları taşıyan seyircilerden detay
Dans gösterisi yapılması
Milli marşların çalınması
Havai fişek gösterileri
Atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil'in ödül kazandığı performansı
Adem Asil arkadaşları tarafından tebrik edilmesi ve madalya töreni
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit'in maçı
Ayşe Çağırır ve Tunuslu Wafa Hafsı'nın mücadelesi
Kadın Milli Hentbol Takımının Kuzey Makedonya maçı
Madalya töreninden detaylar
Altın madalya kazanan Klasik Yay Kadın Milli Takımlılarına madalyalarının verilmesi
Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın madalya kazandı ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, ÜLKE GENELİNDE KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL OLARAK GARANTİ ALTINA ALAN 1973 TARİHLİ "ROE-WADE KARARINI" İPTAL ETTİ (24 HAZİRAN)
ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.
ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.
OYUNCU VE YÖNETMEN OSMAN WÖBER HAYATINI KAYBETTİ (25 HAZİRAN)
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
BATI KARADENİZ İLLERİNDEN KASTAMONU, KARABÜK, ZONGULDAK, BARTIN, SİNOP VE DÜZCE'DE SEL MEYDANA GELDİ (25 HAZİRAN)
Batı Karadeniz illerinden Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce'de etkili olan sağanağın şiddetini artırmasıyla ev ve iş yerlerini su bastı.
Sel nedeniyle mahsur kalanlar AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildi. 5 bakan, sağanağın etkili olduğu illerde incelemelerde bulundu.
19. AKDENİZ OYUNLARI CEZAYİR'DE DÜZENLENDİ (26-30 HAZİRAN)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katılması
19. AKDENİZ OYUNLARI'NA KATILAN MİLLİ SPORCULARIMIZIN MADALYA KAZANDIKLARI MÜSABAKLAR (FOTOĞRAF)
Bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.
Bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.
Halka aletinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın madalya kazandı.
Bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.
Atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
Paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.
Bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda altın madalya elde etti.
Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya elde etti.
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.
Milli judocu Vedat Albayrak, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atlet Jak Ali Harvey altın madalya kazandı.