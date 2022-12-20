YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (4)
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KOLOMBİYA'DA DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNU GUSTAVO PETRO KAZANDIKolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Vatandaşların oy kullanma işlemleri Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanma alanına gelişi Gustavo Petro'nun destekçileri Gustavo...
KOLOMBİYA'DA DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNU GUSTAVO PETRO KAZANDI
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini
Vatandaşların oy kullanma işlemleri
Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanma alanına gelişi
Gustavo Petro'nun destekçileri
Gustavo Petro'nun oyunu kullanması
Gustavo Petro'nun destekçilerinin tezahüratı
Gustavo Petro'nun destekçilerine seslenmesi
Seçmenlerin kutlama yapması
MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ormanlık alanda çıkan yangın
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar
Ekiplerin vatandaşları tahliye çalışmaları
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede incelemelerde bulunması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin konuşması
Yükselen alev ve dumanlar
Orman yangınına uçak ile müdahale edilmesi
Helikopterin müdahalesi
Polislerin TOMA ile soğutma çalışmaları
Saman balyalarının kamyona yüklenmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan yangın alanını incelemesinin fotoğrafları
Yangın sırasında telef olan kaplumbağa
Yanan alanların havadan görüntülenmesi (dron)
Yangına müdahale eden helikopterin görüntüsü
Orman yangınına sebep olan zanlının adliyeden çıkartılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFININ YENİ BAŞKANI ALİ KOÇ OLDU
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı
Kulüp başkanlarının toplantıya gelişi
Toplantı öncesi sohbet eden kulüp yöneticileri
Toplantı salonundan detay
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ali Koç'un açıklamaları
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları - KOLOMBİYA'DA DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNU GUSTAVO PETRO KAZANDI (20 HAZİRAN)
Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandı.
Seçimin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.
MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ (21 HAZİRAN)
Yangın dördüncü gününde kontrol altına alınırken olayla ilgili gözaltına alınan ve "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul eden bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFININ YENİ BAŞKANI ALİ KOÇ OLDU (21 HAZİRAN)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi.