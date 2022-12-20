YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (4)

KOLOMBİYA'DA DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNU GUSTAVO PETRO KAZANDI

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini

Vatandaşların oy kullanma işlemleri

Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanma alanına gelişi

Gustavo Petro'nun destekçileri

Gustavo Petro'nun oyunu kullanması

Gustavo Petro'nun destekçilerinin tezahüratı

Gustavo Petro'nun destekçilerine seslenmesi

Seçmenlerin kutlama yapması

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ormanlık alanda çıkan yangın

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar

Ekiplerin vatandaşları tahliye çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede incelemelerde bulunması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin konuşması

Yükselen alev ve dumanlar

Orman yangınına uçak ile müdahale edilmesi

Helikopterin müdahalesi

Polislerin TOMA ile soğutma çalışmaları

Saman balyalarının kamyona yüklenmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan yangın alanını incelemesinin fotoğrafları

Yangın sırasında telef olan kaplumbağa

Yanan alanların havadan görüntülenmesi (dron)

Yangına müdahale eden helikopterin görüntüsü

Orman yangınına sebep olan zanlının adliyeden çıkartılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFININ YENİ BAŞKANI ALİ KOÇ OLDU

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı

Kulüp başkanlarının toplantıya gelişi

Toplantı öncesi sohbet eden kulüp yöneticileri

Toplantı salonundan detay

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ali Koç'un açıklamaları

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları - KOLOMBİYA'DA DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNU GUSTAVO PETRO KAZANDI (20 HAZİRAN)

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandı.

Seçimin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ (21 HAZİRAN)

Yangın dördüncü gününde kontrol altına alınırken olayla ilgili gözaltına alınan ve "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul eden bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFININ YENİ BAŞKANI ALİ KOÇ OLDU (21 HAZİRAN)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi.