YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (3) Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA, KARADENİZ GAZI DENİZE İLK BORU İNDİRME VE KAYNAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİKaradeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA, KARADENİZ GAZI DENİZE İLK BORU İNDİRME VE KAYNAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İlk kaynağın yapılması BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE BEKO OLDU Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final karşılaşması Anadolu Efes - Fenerbahçe karşılaşmasından enstantaneler (fotoğraf) Fenerbahçeli basketbolcuların maçın bitmesini beklemesi Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko kulübesindeki sporcu ve yöneticileri tebrik etmesi Maçın bitişi ve sporcuların sevinç gösterileri Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely'nin en değerli sporcu ödülünü alması Kupa seremonisi ve basketbolcuların sevinçlerini taraftarla paylaşması Fenerbahçe Beko yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları Fenerbahçe Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları Fenerbahçeli basketbolcu Şehmus Hazer'in açıklamaları TÜRKSAT 5B UYDUSU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Türksat 5B Uydusu için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla Türksat 5B Uydusunun hizmete alınması TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN YENİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLDU Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Federasyon üyelerinin oy kullanması Oyların sayımı Sonucun açıklanması FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA BAŞANTRENÖRLÜĞE DİMİTRİS ITOUDİS GETİRİLDİ Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Dimitris Itoudis'in imza töreni Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis'in konuşması İmza töreni Forma ile fotoğraf çekimi CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA, KARADENİZ GAZI DENİZE İLK BORU İNDİRME VE KAYNAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ (13 HAZİRAN) Karadeniz gazını milli iletim sistemine aktaracak boru hattı için, Zonguldak Filyos'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni gerçekleştirildi. BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE BEKO OLDU (13 HAZİRAN) Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 4 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu. TÜRKSAT 5B UYDUSU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI (14 HAZİRAN) Televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşme hizmeti vermek üzere 19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B Uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN YENİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLDU (16 HAZiRAN) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı. FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA BAŞANTRENÖRLÜĞE DİMİTRİS ITOUDİS GETİRİLDİ (19 HAZİRAN) Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli başantrenör ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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