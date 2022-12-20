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YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (3)

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YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA, KARADENİZ GAZI DENİZE İLK BORU İNDİRME VE KAYNAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİKaradeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA, KARADENİZ GAZI DENİZE İLK BORU İNDİRME VE KAYNAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi

Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İlk kaynağın yapılması

BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE BEKO OLDU

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final karşılaşması

Anadolu Efes - Fenerbahçe karşılaşmasından enstantaneler (fotoğraf)

Fenerbahçeli basketbolcuların maçın bitmesini beklemesi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko kulübesindeki sporcu ve yöneticileri tebrik etmesi

Maçın bitişi ve sporcuların sevinç gösterileri

Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely'nin en değerli sporcu ödülünü alması

Kupa seremonisi ve basketbolcuların sevinçlerini taraftarla paylaşması

Fenerbahçe Beko yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları

Fenerbahçe Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları

Fenerbahçeli basketbolcu Şehmus Hazer'in açıklamaları

TÜRKSAT 5B UYDUSU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi

Türksat 5B Uydusu için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla Türksat 5B Uydusunun hizmete alınması

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN YENİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu

Federasyon üyelerinin oy kullanması

Oyların sayımı

Sonucun açıklanması

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA BAŞANTRENÖRLÜĞE DİMİTRİS ITOUDİS GETİRİLDİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Dimitris Itoudis'in imza töreni

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis'in konuşması

İmza töreni

Forma ile fotoğraf çekimi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA, KARADENİZ GAZI DENİZE İLK BORU İNDİRME VE KAYNAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ (13 HAZİRAN)

Karadeniz gazını milli iletim sistemine aktaracak boru hattı için, Zonguldak Filyos'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni gerçekleştirildi.

BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE BEKO OLDU (13 HAZİRAN)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 4 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

TÜRKSAT 5B UYDUSU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI (14 HAZİRAN)

Televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşme hizmeti vermek üzere 19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B Uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN YENİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLDU (16 HAZiRAN)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA BAŞANTRENÖRLÜĞE DİMİTRİS ITOUDİS GETİRİLDİ (19 HAZİRAN)

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli başantrenör ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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