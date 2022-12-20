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YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (2)

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EFES 2022 TATBİKATI'NIN "SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, YUNANİSTAN'I, GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRDI.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EFES 2022 TATBİKATI'NIN "SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, YUNANİSTAN'I, GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRDI.

Efes-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması ve askeri mangayı selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin tatbikatı izlemek için yerlerine geçmesi

ATAK helikopterleri ve hedeflerin vurulması

Askeri personelleri silah atışları

Tatbikata katılan gemiler

Gemilerin kıyıya gelmesi

Gemiden çıkan askeri personel

Hedeflenen yerlerin vurulması

Gemiden çıkan tanklar

Hedeflenen yerlerin vurulması

Askeri helikopterler tarafından hedeflerin vurulması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN İZMİR İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA, CUMHUR İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

İTALYA'DA İÇİNDE 4'Ü TÜRK TOPLAM 7 KİŞİNİN BULUNDUĞU HELİKOPTERİN KALINTILARINA, APENİN DAĞLARI'NDA ULAŞILDI

Kazanın olduğu bölgeyi gösteren harita animasyonu

İtfaiye ekiplerinin ekranlardan olay yerini belirlemeye çalışması

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi

Helikopterdeki arama kurtarma ekibi

Ormanlık bölge

Helikopterin radar ekranı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile röportaj

Türk Hava Yolları'na ait uçağın aprona yanaşması

Cenazelerin uçaktan indirilmesi

Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Serhat Kenar için Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen cenaze töreni

Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenaze töreni

Eczacıbaşı Holding çalışanlarından İlker Uçak için düzenlenen cenaze töreni

Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil'in cenaze töreni

GALATASARAY KULÜBÜNÜN 103. DÖNEM BAŞKANLIĞINA DURSUN ÖZBEK 2 BİN 208 OYLA BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Başkan Burak Elmas'ın salona gelişi ve başkan adayları ile selamlaşması

Kongre salonundaki katılımcılar

Adayların oy kullanması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oyunu kullanması

Seçim sonuçlarının açıklanması

Sonucun kutlanması

ALMANYA'DA DÜZENLENEN AVRUPA OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NIN KLASİK YAY KADINLAR KATEGORİSİNDE MİLLİ SPORCU GÜLNAZ COŞKUN, ALTIN MADALYA KAZANDI

Gülnaz Büşranur'un fotoğrafları

Gülnaz Büşranur'un ve diğer sporcuların antrenmanı CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EFES 2022 TATBİKATI'NIN "SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, YUNANİSTAN'I, GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRDI. (9 HAZİRAN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES 2022 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ı, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN İZMİR İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA, CUMHUR İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI (9 HAZİRAN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." diye seslendi.

İTALYA'DA İÇİNDE 4'Ü TÜRK TOPLAM 7 KİŞİNİN BULUNDUĞU HELİKOPTERİN KALINTILARINA, APENİN DAĞLARI'NDA ULAŞILDI (9 HAZİRAN)

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

GALATASARAY KULÜBÜNÜN 103. DÖNEM BAŞKANLIĞINA DURSUN ÖZBEK 2 BİN 208 OYLA BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ (11 HAZİRAN)

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi.

ALMANYA'DA DÜZENLENEN AVRUPA OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NIN KLASİK YAY KADINLAR KATEGORİSİNDE MİLLİ SPORCU GÜLNAZ COŞKUN, ALTIN MADALYA KAZANDI (12 HAZİRAN)

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Efes Güncel Haberler

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