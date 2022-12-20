YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (2) Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EFES 2022 TATBİKATI'NIN "SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, YUNANİSTAN'I, GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRDI. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EFES 2022 TATBİKATI'NIN "SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, YUNANİSTAN'I, GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRDI. Efes-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması ve askeri mangayı selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin tatbikatı izlemek için yerlerine geçmesi ATAK helikopterleri ve hedeflerin vurulması Askeri personelleri silah atışları Tatbikata katılan gemiler Gemilerin kıyıya gelmesi Gemiden çıkan askeri personel Hedeflenen yerlerin vurulması Gemiden çıkan tanklar Hedeflenen yerlerin vurulması Askeri helikopterler tarafından hedeflerin vurulması CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN İZMİR İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA, CUMHUR İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İTALYA'DA İÇİNDE 4'Ü TÜRK TOPLAM 7 KİŞİNİN BULUNDUĞU HELİKOPTERİN KALINTILARINA, APENİN DAĞLARI'NDA ULAŞILDI Kazanın olduğu bölgeyi gösteren harita animasyonu İtfaiye ekiplerinin ekranlardan olay yerini belirlemeye çalışması Arama kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi Helikopterdeki arama kurtarma ekibi Ormanlık bölge Helikopterin radar ekranı Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile röportaj Türk Hava Yolları'na ait uçağın aprona yanaşması Cenazelerin uçaktan indirilmesi Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Serhat Kenar için Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen cenaze töreni Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenaze töreni Eczacıbaşı Holding çalışanlarından İlker Uçak için düzenlenen cenaze töreni Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil'in cenaze töreni GALATASARAY KULÜBÜNÜN 103. DÖNEM BAŞKANLIĞINA DURSUN ÖZBEK 2 BİN 208 OYLA BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ Başkan Burak Elmas'ın salona gelişi ve başkan adayları ile selamlaşması Kongre salonundaki katılımcılar Adayların oy kullanması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oyunu kullanması Seçim sonuçlarının açıklanması Sonucun kutlanması ALMANYA'DA DÜZENLENEN AVRUPA OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NIN KLASİK YAY KADINLAR KATEGORİSİNDE MİLLİ SPORCU GÜLNAZ COŞKUN, ALTIN MADALYA KAZANDI Gülnaz Büşranur'un fotoğrafları Gülnaz Büşranur'un ve diğer sporcuların antrenmanı CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EFES 2022 TATBİKATI'NIN "SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, YUNANİSTAN'I, GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE, ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRDI. (9 HAZİRAN) Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES 2022 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ı, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN İZMİR İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA, CUMHUR İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI (9 HAZİRAN) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." diye seslendi. İTALYA'DA İÇİNDE 4'Ü TÜRK TOPLAM 7 KİŞİNİN BULUNDUĞU HELİKOPTERİN KALINTILARINA, APENİN DAĞLARI'NDA ULAŞILDI (9 HAZİRAN) İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı. GALATASARAY KULÜBÜNÜN 103. DÖNEM BAŞKANLIĞINA DURSUN ÖZBEK 2 BİN 208 OYLA BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ (11 HAZİRAN) Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi. ALMANYA'DA DÜZENLENEN AVRUPA OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NIN KLASİK YAY KADINLAR KATEGORİSİNDE MİLLİ SPORCU GÜLNAZ COŞKUN, ALTIN MADALYA KAZANDI (12 HAZİRAN) Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Efes Güncel Haberler

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